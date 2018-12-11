Дед Мороз, мне 30 лет…

Наблюдаю занятную картину – взрослые люди пишут письма Деду Морозу. Конечно, можно сказать, что они это делают в шутку. Хотя, если копнуть, то выяснится, что все втайне надеются на какое-то маломальское чудо. Пусть даже зная, что Дед Мороз, в лучшем случае, просто переодетый сотрудник автономного учреждения Вологодской области «Культурно-просветительский центр «Дом Деда Мороза».

Такое возвращение в детство, если удариться в психологизм, может быть вызвано вполне конкретным беспокойством о своем будущем. Неудивительно, учитывая, что с каждым днем в жизни россиян все меньше определенности и веры в завтрашний день. Тревог подбрасывают и многочисленные эксперты, обещающие, что следующий год будет наполнен нестабильностью. Непонятные цены на нефть, повышение пенсионного возраста и всех возможных налогов, очередные санкции и внешнеполитические «бодания» с Западом, отсутствие каких-либо перспектив с ростом зарплат и отличные перспективы роста цен в магазинах.

Немудрено, что в такой ситуации взрослые, казалось бы, люди инфантильно обращаются к персонажу из детства, в котором все было так просто и понятно. И как тогда просили в основном подарки для себя, так и сейчас желают индивидуального благополучия, а не чего-то глобального, хоть «мира во всем мире». Квартиру побольше, путевку подальше, машину получше, да айфон поновее. Выглядит даже умильно, хотя ощущения, пожалуй, как у булгаковского Воланда: Только квартирный вопрос их испортил. Мечты как-то у людей измельчали, стали примитивнее, что ли. Вряд ли встретишь среди таких писем пожелания общественного счастья, да даже семейного. Такое, как ни странно, дети в основном пишут. Вот и думаешь: то ли народ приземленнее стал, то ли люди уже просто не рассчитывает на благополучное «коллективное» будущее и молча готовятся к единоличному выживанию.