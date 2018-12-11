Пионер не готов

В Сургуте завершаются проектно-изыскательские работы по реконструкции многострадального Дома пионеров. Уже 20 декабря администрация города должна получить на руки все документы с первоначальной стоимостью всех работ по восстановлению здания. На следующий год запланирована экспертиза сметной стоимости проекта, после чего чиновники начнут искать финансирование. Об этом рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства Сургута Юрий Валгушкин во время депутатских слушаний в городской думе.

Напомним, впервые о необходимости проведения масштабных работ по восстановлению здания заговорили в 2012 году. С тех пор ситуация вокруг Дома пионеров напоминала маятник. Городские власти то собирались сносить единственное оставшееся в Сургуте историческое здание, то под давлением общественности отказывались от своих планов. Последние новости о Доме пионеров датировались апрелем этого года, когда от инсайдеров стало известно, что Сибпромстрой отозвал 30 миллионов рублей, которые компания ранее выделяла на реконструкцию деревянной постройки. Тогда это объяснили невнятными действиями самой администрации, которая ничего не делала для того, чтобы проект сдвинулся с мертвой точки. Однако позднее люди, знакомые с ситуацией, рассказали корреспонденту siapress.ru другую версию, согласно которой проблема была в натянутых отношениях застройщика с одним из высокопоставленных чиновников Сургута.

«По сути главной причиной отказа [соучредителя Сибпромстроя Николая] Сторожука от сотрудничества с администрацией был конфликт с [бывшим замглавы города Романом] Меркуловым. В чем заключалась суть конфликта, сказать не могу. Насколько мне известно, сейчас тема участия Сибпромстроя в проекте реконструкции Дома пионеров снова обсуждается», – рассказал источник siapress.ru.

Была ли вызвана отставка Романа Меркулова только лишь конфликтом с Сибпромстроем или было несколько причин, сказать сложно. Однако после этого увольнения впервые за долгое время наметился какой-то прогресс. В сентябре, буквально через 2,5 недели после отставки Меркулова, был заключен контракт на проектно-изыскательские работы (ПИР) с ООО «Форма» стоимостью два миллиона рублей. Как сообщили siapress.ru в городской администрации, в проекте предусматривается «разборка и восстановление несущих и самонесущих конструкций здания». При этом предполагается, что архитектурный облик постройки будет сохранен, а отдельные элементы применят повторно. Ориентировочная стоимость работ, которая в дальнейшем наверняка изменится в сторону повышения, составляет 102,4 миллиона рублей.

В своем ответе администрация города указывает, что на данный момент денег на реконструкцию Дома пионеров в сургутском бюджете нет. Возможно удастся включить эти расходы в дополнительные потребности казны в 2019-2020 годах или привлечь средства застройщиков, но пока в этом вопросе нет никакой определенности. Как нет ее и в ближайшей будущем Дома пионеров, который уже давно находится в аварийном состоянии и требует срочного и масштабного ремонта. И пока в кабинетах решают, как найти деньги и когда начинать реконструкцию, для городской общественности, защищавшей единственное историческое здание в Сургуте, главный вопрос куда прозаичнее – продержится ли Дом пионеров еще один год?