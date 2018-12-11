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Пионер не готов

Единственное историческое здание Сургута вновь собираются реконструировать. Но денег на это по-прежнему нет

В Сургуте завершаются проектно-изыскательские работы по реконструкции многострадального Дома пионеров. Уже 20 декабря администрация города должна получить на руки все документы с первоначальной стоимостью всех работ по восстановлению здания. На следующий год запланирована экспертиза сметной стоимости проекта, после чего чиновники начнут искать финансирование. Об этом рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства Сургута Юрий Валгушкин во время депутатских слушаний в городской думе.

Напомним, впервые о необходимости проведения масштабных работ по восстановлению здания заговорили в 2012 году. С тех пор ситуация вокруг Дома пионеров напоминала маятник. Городские власти то собирались сносить единственное оставшееся в Сургуте историческое здание, то под давлением общественности отказывались от своих планов. Последние новости о Доме пионеров датировались апрелем этого года, когда от инсайдеров стало известно, что Сибпромстрой отозвал 30 миллионов рублей, которые компания ранее выделяла на реконструкцию деревянной постройки. Тогда это объяснили невнятными действиями самой администрации, которая ничего не делала для того, чтобы проект сдвинулся с мертвой точки. Однако позднее люди, знакомые с ситуацией, рассказали корреспонденту siapress.ru другую версию, согласно которой проблема была в натянутых отношениях застройщика с одним из высокопоставленных чиновников Сургута.

«По сути главной причиной отказа [соучредителя Сибпромстроя Николая] Сторожука от сотрудничества с администрацией был конфликт с [бывшим замглавы города Романом] Меркуловым. В чем заключалась суть конфликта, сказать не могу. Насколько мне известно, сейчас тема участия Сибпромстроя в проекте реконструкции Дома пионеров снова обсуждается», – рассказал источник siapress.ru.

Была ли вызвана отставка Романа Меркулова только лишь конфликтом с Сибпромстроем или было несколько причин, сказать сложно. Однако после этого увольнения впервые за долгое время наметился какой-то прогресс. В сентябре, буквально через 2,5 недели после отставки Меркулова, был заключен контракт на проектно-изыскательские работы (ПИР) с ООО «Форма» стоимостью два миллиона рублей. Как сообщили siapress.ru в городской администрации, в проекте предусматривается «разборка и восстановление несущих и самонесущих конструкций здания». При этом предполагается, что архитектурный облик постройки будет сохранен, а отдельные элементы применят повторно. Ориентировочная стоимость работ, которая в дальнейшем наверняка изменится в сторону повышения, составляет 102,4 миллиона рублей.

В своем ответе администрация города указывает, что на данный момент денег на реконструкцию Дома пионеров в сургутском бюджете нет. Возможно удастся включить эти расходы в дополнительные потребности казны в 2019-2020 годах или привлечь средства застройщиков, но пока в этом вопросе нет никакой определенности. Как нет ее и в ближайшей будущем Дома пионеров, который уже давно находится в аварийном состоянии и требует срочного и масштабного ремонта. И пока в кабинетах решают, как найти деньги и когда начинать реконструкцию, для городской общественности, защищавшей единственное историческое здание в Сургуте, главный вопрос куда прозаичнее – продержится ли Дом пионеров еще один год?


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11 декабря 2018 в 07:02, просмотров: 771, комментариев: 3


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Комментарии:
альберт леонов
не нравится
11 декабря 2018 в 07:33
Жили два друга: ясновидящий и логик. Однажды их пригласили в один дом. Хозяин спросил: «Скоро у меня корова отелится. Скажите, бычок будет или телочка, и какой масти?» Они вместе вышли на улицу, посмотрели на корову, и ясновидящий сказал, что будет телочка белой масти с черным пятном на лбу. А потом обратился к логику: «А ты как думаешь?» Логик проанализировал причину и результат. Он увидел, что корова была белой масти, кончик хвоста был черным, и у нее не было черного пятна на лбу. Тогда он задумался, почему его ясновидящий друг видит черное пятно на лбу, а не на хвосте. С помощью логического анализа он понял, что теленок свернулся в чреве коровы таким образом, что черный кончик хвоста оказался на лбу, и поэтому ясновидящий увидел черное пятно на лбу. Тогда логик сказал, что будет телочка белой масти, но с черным хвостом, а не с черным пятном на лбу. А ясновидящий говорит: «Нет, нет, я ясно вижу, что на лбу черное пятно». Логик говорит: «Я еще яснее вижу с помощью моей логики, что черным будет хвост, а не лоб». Они заключили пари, что тот, кто проиграет, должен будет кормить победителя целый день.
Когда корова отелилась, они пришли к этому хозяину и увидели, что родилась телочка белой масти с черным пятном на кончике хвоста, у которой не было черного пятна на лбу. Ясновидящий сказал: «Как же так получилось? Я же очень ясно видел черное пятно на лбу, может, ты что-нибудь сделал?» Логик сказал: «Ясновидение – это восприятие, видимость, а видимость обманчива». Наше восприятие таково, что Земля представляется нам как плоская, а не круглая. «Видимость для тебя была такова, – сказал логик ясновидящему, – что теленок лежал, свернувшись таким образом, что кончик хвоста приходился на лоб, и ты видел черное пятно на лбу, а видимость обманчива». Поэтому вы должны понимать, что логика точнее ясновидения.
Швондер
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11 декабря 2018 в 08:37
Овосспадя, более 100 миллионов на восстановление этих убогих дров...
Кто бы сжег уже
Андрей Захаров Швондер
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11 декабря 2018 в 14:24
Это шедевр зодчества шестидесятых
Швондер
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11 декабря 2018 в 15:07
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