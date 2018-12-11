​Как получить двойной налоговый вычет на ребенка? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

«Слышала о том, что родитель может получить от налоговой двойной вычет на своего ребенка. Так ли это и как его оформить?» — спрашивает Людмила Мельникова.

По данным от пресс-службы ИФНС в Сургуте, двойной стандартный налоговый вычета на ребенка может получить один из родителей, если другой родитель от этой возможности отказался.

Необходимо предоставить следующие документы:

Заявление о предоставлении вычета в двойном размере; Заявление об отказе от вычета другого родителя; Справку по форме 2-НДФЛ с места работы отказавшегося от вычета родителя для подтверждения его права на вычет.

Для получения вычета нужно соблюсти следующие условия:

Ребенок находится на обеспечении работника;

Работник получает доход, облагаемый по ставке 13 процентов, который в совокупности не превышает 350 тысяч рублей с начала года.

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Фото: союзженскихсил.рф