Сургутский район стал площадкой для Координационного совета органов власти Югры

Девятое пленарное заседание Координационного совета представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Югры прошло в здании Сургутского государственного университета. Вместе со спикером окружного парламента Борисом Хохряковым встречу вел председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк.

Это был первый Координационный совет за последние восемь лет, которое принимал Сургутский район. Главной целью встречи для районного парламента шестого созыва было поделиться опытом в разных сферах работы и заручиться поддержкой в проблемных вопросах депутатского корпуса Югры.

Среди тем, которые были озвучены на пленарном заседании докладчиками с разных территорий Югры — поддержка малого и среднего предпринимательства, бюджетная эффективность, инвестиционная привлекательность, обеспечение экологической безопасности в части строительства полигонов ТБО. В связи с вводом большого количества хоккейных кортов и многофункциональных залов в Сургутском районе коснулись и темы развития спорта в муниципалитете. Так развитие в ближайшие годы получит киберспорт и адаптивная физическая культура.

Отдельно участники заслушали доклад Уполномоченного по правам человека в Югре Натальи Стребковой, которая рассказала о ситуации с правозащитной деятельностью в округе.

О важности обсуждения актуальных вопросов в своем приветственном слове сказал и Анатолий Сименяк.

«Тот обмен опытом, который происходит на Координационном совете, играет очень большую роль для деятельности органов власти. Уверен, что наша работа будет плодотворной и все участники получат определенный багаж знаний. Надеемся, что это будет не последний Координационный совет в Сургутском районе», – отметил председатель Думы Сургутского района.

Очищая воду

В ходе заседания и.о. заместителя главы - директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района Дмитрий Рябченко рассказал о применении современных технологий водоочистки на территории муниципалитета.

«Мы используем в своей работе метод очистки сточных вод без применения реагентов. Он хорошо зарекомендовал себя в тех регионах, где есть высокое содержание железа в воде: Югра, Томская и Тюменская область. – объясняет Дмитрий Рябченко. – В Сургутском районе эту технологию используют на 10 из 16 водоочистных сооружении. На данный момент имеется проблема в Лянторе и Федоровском. Там очистные сооружения были построены в 80-е – 90-е годы и морально устарели. Они пока технологически не позволяют добиться чистой воды для жителей города. В этом году мы заключили договор на реконструкцию сооружений в Лянторе, в 2020 году работы должны закончиться. После этого займемся сооружениями в Федоровском».

Для Сургутского района вопрос обновления водоочистных сооружений (ВОС) стоит наиболее остро. От пленарного заседания Координационного совета, Анатолий Сименяк и депутаты района ждали важной поддержки: обращения народных избранников окружной Думы в правительство с просьбой, вписать районные ВОСы в государственную инвестиционную программу. В случае одобрения, это позволит профинансировать проекты обновления сооружений в Лянторе, Федоровском и Русскинской и жители поселений будут обеспечены чистой водой.

А результат?

По итогам заседания участники отметили продуктивность совместной работы. Так Борис Хохряков заявил журналистам, что ключевыми моментами стали те вопросы, которые касались жизни Сургутского района:

«Если говорить о решении жилищного вопроса, то можно сказать, что Сургутский район сделал большой шаг вперед. Серьезные сдвиги в этом году произошли в сносе аварийного жилья – муниципалитет оказался на первом месте по ликвидированным квадратам».

Кроме того, спикер окружной Думы порекомендовал остальным муниципалитетам учиться у Сургутского района стратегии развития спорта. По его мнению, этого удалось добиться за счет создания хорошей материальной база.

Остался доволен результатами заседания Анатолий Сименяк, который подчеркнул, что Дума Сургутского района продолжает держать на контроле ключевые вопросы для муниципалитетов. Удалось добиться и одной из главных целей – направить в правительство обращения по поводу софинансирования обновления ВОСов района.

«Наши ожидания от этого Координационного совета полностью оправдались. Это хороша площадка для обсуждения важных для нас вопросов. Депутаты Думы Югры нас поддержали и приняли решение - обратиться в правительство с просьбой, внести в государственную инвестиционную программу проекты водоочистных сооружений в Лянторе, Федоровке и Русскинской. Благодаря этому мы сможем обеспечить их софинансирования», – заключил Анатолий Сименяк.