Окружные чиновники рассказали, что будет, если Югра лишится единственного хосписа 

Учреждение паллиативной помощи «Золотое сердце», расположенное в Сургуте, находится в затруднительном финансовом положении. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Югры требует с хосписа взыскания многомиллионных сумм через судебные органы. В поисках помощи руководство и сотрудники окружного хосписа обращались в различные инстанции, в том числе составляли письмо губернатору Югры (текст обращения есть в распоряжении редакции). Под документом подписалось около 100 работников частной медорганизации. В письме сотрудники рассказали Наталье Комаровой о бедственной ситуации и необходимости ее вмешательства в данный вопрос, отмечая, что помимо необходимой помощи пациентам, «Золотое сердце» дает еще и более 150 рабочих мест.

«Ежегодно в Сургуте около семисот человек узнают, что больны раком. За этот же период времени около трехсот пациентов с онкологическими заболеваниями умирают. И после тщетной помощи врачей те, кому был поставлен диагноз, ставший смертным приговором, покидают больничные стены и уезжают домой умирать, — как бы грубо и страшно это не звучало. Впрочем, так было раньше, до того, как в Сургуте открыли наш хоспис, — заявляют сотрудники в письме. — Отметим, что ежемесячно более 100 пациентов получают медицинскую помощь в дневном стационаре учреждения, более 165 пациентов в поликлинике, а круглосуточный стационар (укомплектованный на 90 коек) постоянно заполнен на 100 процентов». Также в письме отмечается, что ключевое отличие частной больницы в том, что пациенты могут находиться здесь длительный срок времени (при этом — бесплатно), в то время как в стационаре бюджетной клиники им предоставляют место на 14 и 20-21 дней.

Главный финансовый вопрос медучреждения — долги перед налоговой службой, из-за которых «Золотое сердце», учитывая текущее законодательство России, не сможет принять участие в конкурсе департамента здравоохранения Югры на финансирование в 2019 году. По словам источников, близких к руководству центра, департамент здравоохранения Югры отказывается продлить текущий договор о сотрудничестве и финансировании (который действует до 2019 года), хотя с юридической точки зрения данная процедура возможна.

Однако сотрудники окружного депздрава, отвечая на запрос портала siapress.ru, заявили, что действующее законодательство не предусматривает процедуру продления срока действия ранее заключенного соглашения о предоставлении субсидии без проведения конкурсного отбора. «Золотое сердце» является частным учреждением, учредителями которого в соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц, являются два физических лица. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации учредители частного учреждения являются собственниками имущества созданного им учреждения, полностью или частично финансируют его, — поясняют чиновники.

— В полномочия Депздрава Югры не входит урегулирование финансовых проблем частного учреждения,при этом Депздрав Югры готов сотрудничать с ЧМУ «Золотое сердце» при победе организации в конкурсном отборе».

Также специалисты департамента здравоохранения заявили, что в округе не произойдет дефицита мест паллиативной помощи. «Фактическая обеспеченность паллиативными койками (взрослое население) — 20,3 на 100 тысяч населения, что в 3,5 раза выше, чем в Уральском Федеральном округе (5,8 на 100 тыс. населения)», — рассказали нашему изданию в депздраве. Также чиновники пояснили, что в настоящее время оказание паллиативной медицинской помощи в условиях стационара оказывают 27 государственных медицинских организаций Югры, а общий коечный фонд в данном профиле составляет 182 единицы, а также 90 коек «Золотого сердца». «Существующий коечный фонд в настоящее время удовлетворяет потребность населения автономного округа – Югры в данном виде медицинской помощи», — заключили специалисты департамента.

Редакция портала siapress.ru продолжит следить за развитием событий.

Фото А. Андронова.