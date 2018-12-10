Жительница Белого Яра боится, что чиновники через суд лишат ее квартиры

В редакцию siapress.ru обратилась жительница Белого Яра Разима Ибрагимова, которая больше года пытается решить свою жилищную проблему с администрацией Сургутского района.

Как объяснила читательница, она и ее взрослая дочь — собственники (в равных долях) двухкомнатной квартиры в деревянном доме. Ибрагимова — пенсионерка, у нее под опекой находится несовершеннолетний внук, — сын второй собственницы, которую лишили родительских прав.

Обе женщины участвуют в программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Сургутского района», так как их дом признан аварийным и должен был быть расселен еще в прошлом году.

На данный момент в квартире живет только дочь нашей читательницы, которая, по словам Ибрагимовой, ведет асоциальный образ жизни (за что в свое время и была лишена родительских прав). Под одной крышей женщины находиться не могут, так как такая ситуация негативно сказывается на опекаемом ребенке. Поэтому Ибрагимова с внуком пока проживает в поселке Солнечный, в квартире бывшего мужа, которую он уже выставил на продажу в связи с переездом в другой регион.

Чиновники Сургутского района несколько раз предлагали собственницам переехать в новую двухкомнатную квартиру, но такой вариант им не подходит. Первую причину мы уже указали выше. Но есть и другие. Например, дочь, по словам нашей читательницы, не работает, злоупотребляет алкоголем, не платит свою долю за коммуналку (накопился долг почти в двести тысяч рублей), и у нее нет средств, чтобы внести первоначальный взнос за новое жилье. Есть лишь маткапитал, которым она планирует покрыть разницу в цене.

Во-вторых, у дочери есть еще два ребенка (проживают с отцом, но прописаны у матери), из-за которых полученную новую двушку будет практически невозможно продать, чтобы отделиться.

Получить денежную компенсацию вместо квартиры Ибрагимова тоже не может: она согласна на такой вариант, а вторая собственница — нет, ведь из полученной суммы ей придется оплатить имеющиеся долги и алименты. А условия гласят, что дать добро должны оба жильца.

«Я согласна даже на однушку в деревяшке, или в другом поселке, на компенсацию. Главное, чтобы отдельно от второй собственницы, — рассказывает Разима Ибрагимова. — В администрации мне пригрозили, что выселят нас принудительно через суд, если не согласимся переехать в предложенную двушку. И сказали, что тога мы вообще получим только долю из стоимости земли под домом. Я боюсь, ведь я пенсионерка, и у меня внук под опекой».

СИА-ПРЕСС направил запрос в администрацию Сургутского района. В ответе чиновники подтвердили, что дом, в котором находится квартира Ибрагимовой, действительно признан аварийным: он должен был быть расселен в 2017 году, и что у собственниц есть возможность получить выкупную стоимость жилья «в рамках инвестиционных возможностей». В настоящий момент в собственности у муниципалитета на территории Белого Яра нет помещений, состоящих из одной комнаты, но в случае их приобретения Ибрагимова и ее дочь будут об этом уведомлены.

Ведущий специалист отдела по реализации жилищных программ администрации Сургутского района Ольга Крыжановская дополнительно пояснила корреспонденту, что подходящие квартиры могут появиться уже в следующем году — аукцион объявлен, на Белом Яру к закупке планируется большое количество квартир, в том числе и однокомнатных. «Главное, чтобы не получилось так, что квартиры мы им найдем, а они не смогут внести первоначальный взнос», — говорит специалист.

Что же касается решения проблемы через суд, то это вполне реальная угроза: «Чиновники могут выселить жильцов аварийного дома через суд, если они отказываются от предложенных вариантов. Подать иск могут уже после первого отказа, если нет желания искать другие варианты. Тут не действует правило: три раза предложили — отказался — суд. Но отмечу, что в процессе судья будет учитывать то, как сильно администрация стремилась решить проблему до иска. В случае, если суд примет решение выселить жильца, то он получит не только свою долю от кадастровой стоимости земли, но и цену квартиры (размер определят после оценки)», — рассказал СИА-ПРЕСС руководитель АНО «Югорский СоветникЪ» Алексей Редькин. Он же для наглядности привел в пример случай Алены Метлицкой. По оценке администрации Сургутского района ее квартира стоит в районе 970 тысяч рублей. «Через суд она может получить эту сумму, плюс, может быть, деньги за землю (в районе пяти-десяти тысяч). Кадастровая стоимость всего земельного участка в районе 373 тысяч рублей», — подсчитал юрист.

Для справки, двухкомнатная квартира площадью 55,8 кв. м., принадлежащая Ибрагимовой и ее дочери, оценена муниципалитетом в 2,1 млн рублей. Если разделить площадь на две части, каждая из собственниц имеет 28 кв. м. Студии такого размера на постоянной основе реализует Сибпромстрой, уже работающий на рынке Сургутского района, и сотрудничающий с администрацией муниципального образования.

Как в итоге решится еще одна непростая ситуация между администрацией и жительницей Сургутского района, нельзя предсказать. На момент написания статьи Разима Ибрагимова уведомила нас, что она будет ждать до следующего года, так как все же надеется получить свою однушку из тех квартир, которые планируются к закупке от муниципалитета.

СИА-ПРЕСС будет следить за развитием событий.