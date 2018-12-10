Участки для многодетных семей, новые школы и дороги

В думе Сургута прошли депутатские слушания, на которых преимущественно обсуждалось распределение бюджета департамента архитектуры и градостроительства администрации города. На заседании присутствовал корреспондент СИА-ПРЕСС Артем Мазнев.

И по традиции — главное к этой минуте:

Дороги

В следующем году в Сургуте будет построено несколько участков дорог:

1. Продолжение улицы Киртбая (912 метров);

2. Продолжение улицы Маяковской до улицы Университетской (502 метра);

3. Будут завершены работы по двум развязкам на Нефтеюганском шоссе;

4. Будут проведены проектные работы по дороге на Белый Яр через лыжероллерную трассу.

Станция юных натуралистов и "Петрушка"

На Станции юннатов была проведена экспертиза, которая показала, что здание все-таки можно реконструировать (после многолетних утверждений, что это совершенно недопустимо). На что депутат Татьяна Калиниченко заметила, что, может быть, после экспертизы здание бывшего кинотеатра Аврора (где сейчас располагается театр актера и куклы «Петрушка») также будет признано вполне себе готовым к ремонту.

Многие парламентарии, кстати, эту точку зрения разделяют: их не устраивает то, что при возведении новодела на месте старой Авроры может пострадать соседствующий с ней сквер.

При этом депутат Богдан Гужва заметил, что сквер пострадает и в случае реконструкции - в угоду большой парковке, которую обязаны будут обустроить согласно современным нормам. По этой причине народный избранник предлагает вообще найти для «Петрушки» новый участок земли.

Детсады и школы

В следующем году начнется выкуп детского сада в 42 мкр и школы-детсада в 38 мкр. В 32 и 33 микрорайонах начнется строительство школ.

Отмечается также, что есть недобор финансирования по противопожарной безопасности образовательных учреждений — 16 млн. рублей. Необходима установка более современных противопожарных систем. Депутаты предложили полностью профинансировать эту статью бюджета.

Участки для многодетных

Многодетным семьям собираются выделять земельные участки в Северном жилом районе. Но случится это только тогда, когда там будет проведена инфраструктура и межевание территории.

Оформление города

На праздничное оформление города в 2019 году будет затрачено порядка 30 миллионов рублей. Предполагается, что большая часть из них пойдет на юбилей Сургута.

Кстати о юбилее: его будет отмечать и дума. Ей исполняется 25 лет. Празднеств не будет, но парламентарии собираются издать книгу, посвященную истории думы в Сургуте.

(Еще о бюджете 2019 года читайте здесь)