Пятёрка по литературе. Топ-5 книг о том, как познать себя и окружающую реальность, от руководителя smm-агентства «Культпросвет» Елены Маковецкой

Россияне всегда слыли самой читающей нацией. Несмотря на то, что книжные магазины то и дело рапортуют о падении продаж, мы все-таки надеемся, что читать в нашей стране меньше не стали. Чтобы подкрепить эту надежду, мы опрашиваем горожан об их книжных предпочтениях. Сегодня о своих любимых книгах рассказывает руководитель smm-агентства «Культпросвет» Елена Маковецкая:





1. Дэвид Линч «Поймать большую рыбу»:



«Рекомендую к прочтению тем, кто задумывается о глобальных проектах, занимается самокопанием или влюблен в творчество режиссера.

Упрашивать почитать Дэвида не придется и тех, кто влюблен в йогу, медитацию или увлечен тайнами человеческого подсознания. Линч пишет о своем опыте трансцендентальной медитации, съемках, образах и путях поиска идей.

Большая рыба — это метафора к тому, чем ты действительно можешь заняться, принеся пользу себе и окружающему».

2. Дэн Миллмэн «Путь мирного воина»:

«Фильм или книга? И то, и другое. В начале своего пути фильм числился в рядах арт-хауса и только позже перекатил в востребованные. И вот тут все побежали за книгой.

Может, каждому изданию требуется фильм, чтобы его прочувствовали массы?Может, настало время, когда человечество задумывается о своем поведении и учится, пытаясь стать лучше.

В любом случае, это хорошее пособие, которое стоит перечитывать и пересматривать».

3. Эрленд Лу «Наивно. Супер»:



«Итак, вам опостылели мотивационные тексты, но в инстаграм еще не потянуло? Норвежский писатель Эрленд Лу и любое его произведение достаточно узнаваемое. Нарочито наивный авторский стиль, в нем ирония и гротескные преувеличения. Рассказ ведется от лица 30-летнего мужчины, переживающего, что все хорошее позади, а впереди — неизвестность, общем, так называемый «кризис среднего возраста». И оставляет позитивное послевкусие, что суета мозга — всего лишь суета».

4. Дуглас Адамс «Автостопом по Галактике»:



«Легендарное произведение 1979 года. Опять же, экранизация или книга? И то, и другое. Юмористическое фантастическое произведение — часть цикла «Автостопом по Галактике».

Все, что нужно путешественнику — полотенце! Полотенце приобрело свой день благодаря этой книге — 25 мая, его полезным свойствам для путешественника по Галактике посвящен целый абзац.

Легкое чтиво, к числу фанатов которого я присоединилась».

5. Антон Вуйма «Чёрный пиар. Защита и нападение в бизнесе и не только»:



«Книга для рекламистов и широкой публики. Хорошая база, о которой не грех вспомнить. Написана простым языком. Понятно и четко расставлен порядок действий и достигаемый ими эффект. Да, мы можем перечитать с десяток книг издательства «Манн, Иванов и Фербер», хоть заблудиться в библиотеке из книг «Манн, Иванов и Фербер»! А именно к Вуйме — вернуться. Издана в 2009 году, но до сих пор актуальна, к тому же в открытом доступе».