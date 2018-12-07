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Рудион по пятницам: куда уходят деньги

Photo by Fabian Blank on Unsplash
Photo by Fabian Blank on Unsplash

С января по август 2018 года Югра обеспечила 25 процентов налоговых поступлений в федеральный бюджет. Москва в этом рейтинге - вторая с 12 процентами. Для сравнения, доля Дальнего востока в госказне - два процента.

По уровню и распределению зарплат округ расположился на седьмом месте. Почти 13 процентов югорчан зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяц. И это тот случай, когда хочется относиться к меньшинству.

В Сургуте, где теперь есть (ну почти) аэропорт имени Фармана Салманова, о деньгах много говорили 6 декабря. Депутаты гордумы обсудили бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. О самом интересном из депутатских слушаний - здесь.

Например, о том, что в следующем году в Сургуте останется всего девять регулируемых маршрутов, остальные станут нерегулируемыми. Цена, по словам директора департамента городского хозяйства Романа Богача, «составит плюс-минус 30 рублей».


Фото: vk.com/public126576411

Зато в муниципальном транспорте можно будет расплатиться за проезд картой. На странице главы города Вадима Шувалова от его имени выражено мнение, что безналичный расчет будет востребован у «продвинутых пользователей общественного транспорта».

О школьниках, которые остаются одними из главных поставщиков новостей. Например, в Нижневартовске подросток так расстроился, что актировки не будет, что пригрозил терактом... телекомпании, которая ее не объявила. Теперь парень фигурант уголовного дела. Впрочем, до 17-летней сургутянки (о который всплыли интересные подробности), «взрывавшей» на прошлой неделе дома, ему далеко. После таких «подростковых закидонов» с предложением детского омбудсмена Югры Татьяны Моховиковой поднять возраст согласия на медицинское вмешательство до 18 лет сложно не согласиться.

Школы округа планируют перевести на пятидневку. Но это не точно. А питание в них с января станет полностью платным.

О высоком. Городской культурный центр Сургута готовится отмечать юбилей. И рискует к празднику получить дорогой подарок - проект нового здания. Интервью с руководителем ГКЦ Вандой Болотновой здесь.


Фото из архива ГКЦ

О том, что касается каждого. Полсотни югорчан узнали, что инфицированы, сделав экспресс-тест во время акции «Стоп ВИЧ/СПИД». В округе ВИЧ-инфицирован каждый 89-й. Почему российские методы борьбы с инфекцией не работают, siapress.ru рассказал лаборант-исследователь факультета фундаментальной медицины МГУ Максим Казарновский.

О зависимостях. Об игровой рассказал психолог Евгений Садовников. А университет Генпрокуратуры составил психологический портрет коррупционера. Он получился очень симпатичным. Даже обидно, что это описание людей с тягой к незаконной выгоде.

Лучше быть зависимым от тяги к искусству и сбору грибов. Как главный художник Нижневартовского драмтеатра Вячеслав Зайчиков.

О праздничном. Сургут готовится к Новому году, в городе строится семь ледовых городков. МВД России тоже готовится к Новому году и закупает наручники «Нежность».


Фото Алексея Андронова.

И напоследок об очень важном - достойном уходе. Анастасия Якупова и Алексей Андронов сходили в «Золотое сердце» и рассказали, как важно, чтобы единственный в округе центр паллиативной помощи продолжил работать.


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Сегодня в 18:26, просмотров: 165, комментариев: 0


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