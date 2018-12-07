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Председатель Думы Сургутского района показал спикерам окружного парламента новый спорткомплекс и передовой детский сад

Фото А. Андронова
Фото А. Андронова

В Сургутском районе с 4 по 5 декабря проходил Координационный совет представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Югры. В его рамках депутаты района во главе с председателем Думы Сургутского района Анатолием Сименяком показали спикеру окружного парламента Борису Хохрякову и его коллегам несколько объектов социальной сферы муниципалитета.

Первым в списке стал спортивный комплекс в Барсово, который был построен в поселке в этом году. Примечательным его делает скорость строительства – впервые жители поселка заявили, что им нужен подобный объект в 2017 году и дума района оперативно выделила деньги на его проектирование и возведение. Открытие комплекса должно состояться в последних числах декабря. Появление такого центра с универсальным спортивным залом является частью тренда на продвижение здорового образа жизни, отметил Анатолий Сименяк.

«Мы можем этим гордиться. У нас в 2018 году уже введено в строй много спортивных объектов: крытые хоккейные корты, многофункциональные площадки. Сейчас строятся три спортивных зала. Два крупных, на 1,5 тысячи квадратных метров в Барсово и Федоровском, а также в Угуте меньшей площадью. Мы решили показать нашим коллегам из других муниципалитетов комплекс в Барсово, потом что он был построен полностью на деньги из бюджета района. Всем все очень понравилось», – отметил глава районной Думы.

Следующим объектом социальной сферы Сургутского района стал детский сад «Город детства» в Лянторе. В прошлом году он был назван лучшим дошкольным образовательным учреждением Югры. Это неслучайно, ведь в детском саду применяется передовая учебная методика, которая дает детям свободу творчества и самовыражения, позволяя обучаться необходимым навыкам через игру. В восторге от «Города детства» остался и спикер окружной Думы Борис Хохряков.

«Практически все коллеги остались без ума от «Города детства». Когда директор сада сказала, что используется каждый сантиметр свободного пространства, то мы подумали, что это просто какая-то дежурная фраза. Но когда нас проводили по комнатам, то мы словно побывали в картинной галерее, художественной и общеобразовательной школе. Мы были очень впечатлены тем, какие здесь счастливые дети», – отметил Борис Хохряков.

Подобная творческая свобода коллектива учреждения стала возможна благодаря слаженной работе исполнительной и представительной власти Сургутского района. Фактически, для смелого образовательного проекта были созданы все условия благоприятствования.

Первый день работы Координационного совета завершился «круглым столом» с участием представителей органов местного самоуправления муниципалитетов Югры. Главной темой, которую обсудили участники, стали механизмы оценки общественного мнения, которые применяются на территории округа. Своим опытом этой сфере поделился и Анатолий Сименяк, который выступил с докладом способах работы с населением, применяемых в Сургутском районе.

«Мы применяем разные методы в общении и взаимодействии с населением района. Это и социальные сети, и рабочие поездки председателя думы, и анализ обращений граждан, и выездные заседания, и интернет-портал Oneclick. Все это разнообразие подчинено одной цели – как можно больше быть вовлеченными в проблемы муниципалитете и отдельных его поселений. Если говорить проще – чтобы помочь жителям», – рассказал Анатолий Сименяк.

В своем докладе председатель Думы привел результаты анализа обращений граждан. Он показал, что разные поколения предпочитают разный способы взаимодействия с исполнительной и представительной властью. Так, люди постарше отдают предпочитают выездные заседания Думы. Несмотря на то, что письменные обращения утрачивают свою актуальность, пожилые жители района по-прежнему обращаются к этому способу общению с властью. Молодежь же активно использует социальные сети и виртуальную приемную Думы Сургутского района. В конце своего доклада Анатолий Сименяк отметил, что важно систематически подходить к анализу общественного мнения при принятии тех или иных решений, особенно в социальной сфере.

«Сургутский район уверенно движется вперед, хотя и проблем еще хватает. Здесь мы видим продуктивное мощное взаимодействие исполнительной и представительной власти. Первая рассчитывает, сколько денег надо на те или иные проекты, а депутаты выделяют эти средства. Я думаю, что благодаря этому 2019 год станет знаковым для Сургутского района, когда с лица земли здесь исчезнут все балки», ­– отметил Борис Хохряков, подводя итог работе «круглого стола».


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Сегодня в 18:38, просмотров: 149, комментариев: 1


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Комментарии:
ShkarA
не нравится
Сегодня в 21:19
Посмотрел пару серий сериала Год культуры, Хохрякова по тому же примеру директором в школу в районе надо пристроить, пусть убедится насколько все хорошо

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Председатель Думы Сургутского района показал спикерам окружного парламента новый спорткомплекс и передовой детский сад

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