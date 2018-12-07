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Сильный мужчина, у которого есть семья и дети, не будет сидеть за видеоиграми

Интервью с психологом Евгением Садовниковым о зависимости от видеоигр у взрослых людей: откуда берется, как распознать и бороться

С развитием информационных технологий в мире появился новый вид зависимости — от видеоигр. И это не какая-то мелочь, как может показаться на первый взгляд: в мае следующего года Всемирная организация здравоохранения официально игроманию в новый перечень заболеваний.

О болезни, которой в настоящее время страдает немалое количество как детей, так и взрослых, мы поговорили с сургутским психологом, руководителем реабилитационного центра «Гармония» Евгением Садовниковым.

Отметим, что упор в беседе с этим специалистом сделан на зависимость от видеоигр у старшего поколения. О том, как справиться с аналогичной проблемой у ребенка, или не допустить ее возникновения, мы расскажем чуть позже на siapress.ru.

— Откуда берется зависимость от компьютерных игр?

— В первую очередь отмечу, что этому феномену не так много лет. И он случился потому, что жить стало сытнее, появилось больше свободного времени. Люди становятся менее зрелыми (инфантильная позиция очень поддерживается обществом), снижается реальная коммуникация — человек не может/не хочет/не умеет реализовывать себя в живых контактах, уходит в виртуальный мир. Зависимость чаще всего — защитный механизм. От взросления, от получения жизненного опыта, от разных возможностей.

Еще одна почва для появления зависимости — изменение ритма жизни. Сейчас он очень высокий, а психика у нас еще неокрепшая, заточенная под стабильную жизнь. Мы ведь так «быстро» существуем всего лишь последние 50-60 лет, раньше люди жили более размеренно. Мы почти не отдыхаем: есть деньги — поехали в теплые края, нет — пашем дальше. И психика очень сильно перегружается от огромнейшего потока информации. От всего этого мы устаем. Тот, кто не умеет делать паузы и правильно отдыхать, больше подвержен зависимостям.

— Можно ли выделить группы людей, которые больше других страдают от игромании?

— Это сложно. Могу сказать, что чаще всего зависимыми от компьютерных игр становятся люди от 13 и до 45 лет. Женщин намного меньше, чем мужчин. Мне кажется — это последствия феминизации.

Я не встречал ни одного зависимого мужчину, у которого женщина была бы, так сказать, демонстрирующей женственную природу. Ведь тогда ему бы пришлось быть мужиком. Всегда все наоборот: сильная женщина и слабенький зависимый мужчина.

Сильный мужчина, у которого есть семья, дети, и он их любит, не будет сидеть за компьютером. Он работает, а свободное время проводит с детьми, играет с ними, водит жену в кино и так далее. На компьютер толком не остается времени. Может быть и иначе, но тогда мы говорим о нарушении ценностного ряда.

— Можно ли в зависимость включить пристрастие к просмотру сериалов?

— Да,когда человек целыми днями, вечерами или ночами смотрит сериалы. Если вечером пришел, одну-две серии посмотрел и лег спать, это досуг. Ведь в другое время человек ведет нормальную, полноценную жизнь: работает, у него есть семья, дети, подружка, любовь и так далее. Зависимость — это то, что начинает вредить или социальной жизни, или физиологии (как в случае с алкоголизмом или наркоманией). Выявить манию просто: она всегда влечет за собой снижение уровня социальной жизни, активности. Например, если подросток учился, все было хорошо, физкультурой занимался, а потом — раз, и ушел в виртуальный мир. Поменялись его друзья, окружение, снизилась успеваемость в школе, появилась агрессия (человек ведь всегда защищает источник своего удовольствия). У взрослого может пропасть интерес к жизни, к развитию. Все перечисленное можно назвать основными симптомами.

— Почему зависимыми от видеоигр становятся уже семейные люди? На слуху масса примеров, когда люди разводились, потому что муж пропал в «Танках».


— Тут может быть много причин. Например, мужчина не может распределить свое время. Утром — трудоголик, вечером — игроман. Это его способ отдыха. Он просто не знает, что вечером можно пойти, например, плавать в бассейн. Ему кажется, что, если он с шести вечера до трех ночи просидит за игрой, то отдохнет. Это не так.

Или он не умеет строить отношения с женой. Или не хочет. Потому что, к примеру, он ее больше не любит, но не может ей сказать об этом. Причем если такая семья распадется, то вполне может быть так, что мужчина вернется к обычной жизни.

— Вы в своей практике часто сталкиваетесь с игроманами?

— Чаще всего за помощью ко мне обращаются не сами зависимые, а их близкие, чтобы узнать, как помочь. Хотя до сих пор многие люди думают, что когда человек сидит за компьютером, это нормально. Зато по улицам не бегает, по подъездам не курит, в гаражах не пьет. Дома же сидит, —значит, все спокойно.

Первичную консультацию я провожу бесплатно. Объясняю, что зависимому человеку будет сложно поменять образ жизни, если не поменять семейную атмосферу. Ведь всегда есть кто-то, кто обслуживает игромана (предоставляет крышу над головой, готовит еду, помогает с деньгами и проч.), поэтому у него нет мотивации на изменение.

— Получается, ответственность за семейные процессы лежит на всех членах семьи?

— В большинстве случаев. Зависимость у человека появляется не автономно, не сама по себе. Значит, у него такая семейная система, которая призвана подстраиваться. На ее формирование уходит не два дня, а годы и десятилетия. Поэтому для того, чтобы начались изменения у зависимого человека, вся семья должна начать реагировать по-другому. Работать придется всем.

Отмечу, что в случае с нехимическими зависимостями все меняется очень быстро. Проблему можно решить за год-полтора и больше никогда не возвращаться к ней. Если после работы со специалистом ничего не поменяется, то, значит, каждого члена семьи ситуация пока все-таки устраивает.

— Можно ли самостоятельно справиться с таким заболеванием?

— Если у меня болит зуб, я иду к стоматологу. Не ковыряюсь в нем щеткой, не пью таблетки. Я иду к специалисту. Точно так же и с зависимостью. Нужно ходить к специалистам, которые адекватно смогут оценить ситуацию. По завершении работы психолог обеспечит поддержку и проведет ликбез, как жить дальше.

— Как вы думаете, в будущем станет больше людей с зависимостью от компьютерных игр?

— Думаю, что количество вырастет, но не сильно. Сейчас в группе риска дети нулевых, так как большинство из них крайне инфантильны. Их занянькали родители. Этому поколению сытно.

Именно родители, семья расслабляют человека. Например, ребенка нужно постоянно чем-то занимать, развлекать, развивать. Но ведь проще ему дать гаджет в руки. Кто это делает, — общество? Нет! Родитель. Также и со взрослыми. Это не начальник и не Путин садит человека играть в компьютер.

В настоящий момент политика нашего государства направлена на рост чувства ответственности у граждан. Никто никого не инфантилизирует, наоборот, увеличивается нагрузка на личность.

Для справки: Евгений Садовников — телесно-ориентированный психотерапевт, преподаватель школы профессиональной телесной терапии К. Дуплищева, действительный член и аккредитованный супервизор Профессиональной Психотерапевтической Лиги.

Источники фото: youtube.com, stranaprotivnarkotikov.ru, syl.ru


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Сегодня в 15:22, просмотров: 220, комментариев: 2


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 15:44
Если критерий силы мужчины это семья и дети - то Дуплищевцы психологи так себе
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:03
«В настоящий момент политика нашего государства направлена на рост чувства ответственности у граждан».

Скоро чувство ответственности вырастет и будет как в Париже.

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