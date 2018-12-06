​Противоречивое очарование Зайчикова // ФОТО

«Первым делом наши СМИ, конечно же, направились снимать картину с голыми ягодицами», — рассказывают в «Стерхе». Мы находимся в зале с экспозицией под названием «Когда все отдыхают». Что ни говори, а персональная выставка Вячеслава Зайчикова — как и сам автор — полна сюрпризов. Пока одни зрители смущенно хихикают от инсталляции «Тщетные усилия» (мы уже упоминали о лопате с самоцветами и имитацией экскрементов в нашем недавнем интервью с автором выставки), другие оценивающе изучают пышные формы «Наташи» из серии пляжных работ художника.

Стиральные доски, палки-копалки, камни, коробки и стулья — Зайчиков использует в своем творчестве абсолютно неожиданные вещи. Абсолютно повседневные. И почему-то абсолютно уместные в своей неуместности!

Сначала вы удивляетесь, потом приходит мысль «а что-то в этом есть», а затем обычно делается фото на память, и вы идете дальше.

Но давайте получше всмотримся в работы Зайчикова, не зацикливаясь на самых хулиганских, провокационных и колких его творениях, что поддают огоньку в наши застоявшиеся мерзлые будни.

И что мы увидим? Этот художник здорово чувствует цвет.

Он создает какую-то невообразимую, но очень гармоничную рябь из узоров на своих картинах. Он не боится экспериментов. Зайчиков отпускает себя, он идет по пути избавления от стандартов и условностей. Да, он прекрасно владеет классической техникой, но разве художник должен быть ее заложником?

Зайчиков действительно обожает юморить и, как однажды сказал, боится заскучать. Отсюда и карикатурные персонажи, и высмеивание популярных стереотипов, и какое-то «митьковское» настроение.



Герои Зайчикова могут выглядеть просто, но они всегда обаятельные и запоминающиеся.

Глядя на котов художника, почему-то и его самого нетрудно представить этаким большим добрым котом. Сказочные картины с рыбами и деревьями, птицами и временами года напоминают о детстве.

Наверняка вы слышали, что каждый художник имеет свой почерк и нет в мире живописцев, которые одинаково накладывают мазки. Но чаще всего отличать их под силу только искусствоведам.

Однако есть и такие художники, чей стиль узнаваем даже без созыва экспертов. Вероятнее всего, лихие разноцветные сюжеты, написанные всеми возможными красящими веществами — начиная от акрила и масла и заканчивая кетчупом и чайной заваркой — прочно отпечатываются в памяти каждого зрителя.

Хотите проверить эффект Зайчикова на себе? Тогда не забудьте посетить выставку «Когда все отдыхают» в галерее «Стерх». Напомним, она продлится до 16 декабря.

Справка:

Вячеслав Николаевич Зайчиков родился в 1954 году в Кургане. В 1988 году окончил Челябинское художественное училище. С 1996 года — главный художник Городского драматического театра Нижневартовска. Зайчиков — постоянный участник выставок театральных художников, а также разных (в том числе международных) проектов. За свою карьеру оформил более 100 спектаклей, поставил как режиссер-постановщик шесть спектаклей. Член Союза художников РФ, член Союза Театральных деятелей РФ, заслуженный деятель культуры Югры.