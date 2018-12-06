​Люди голосуют за проекты по «картинке», а мы оцениваем их более детально

Два года в Сургуте работает проект «Бюджет Сургута онлайн», который позволяет общественникам, юрлицам и обычным сургутянам на конкурсной основе получить финансовую поддержку своих инициатив по благоустройству города. Каждую идею сначала оценивает «Народный совет», а затем и население через открытое голосование.

И каждый раз после подведения итогов конкурса у жителей, да и самих участников, возникает вопрос, почему проекты-лидеры народного голосования получают от совета меньшую оценку, а аутсайдеры — большую? На наши вопросы ответил член «Народного совета» Сургута, председатель Молодежной палаты при городской думе Юрий Стрелец.





— Кто входит в состав «Народного совета»?

— В совет входят 15 человек из разных сфер деятельности. Есть председатели ТОС, члены Молодежной палаты, представители совета при Главе города, работник администрации, бизнесмен, преподаватель, студентка из СурГУ и другие. Я состою в совете первый год.

— Как совет оценивает поступающие на конкурс инициативы?

— По специальным критериям. Они прописаны в документе «Порядок реализации проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online». Например, «срок жизни» результатов реализации общественной инициативы, количество благополучателей, актуальность (острота) проблемы и так далее (полный перечень критериев можно посмотреть тут . — прим. ред.). Максимально мы можем присвоить одному проекту 84 балла.

Затем проекты оценивает население, и полученные голоса трансформируются в баллы (16 — максимум), которые рассчитывает администрация по специальной формуле.

Проекты-лидеры в 2018 году:





— Получается, что голосование населения не играет особой роли?

— Нет, это не так. Например, мы дали одному проекту 50 баллов, а другому — 40. Сургутянам второй проект понравился больше, и у него получилось 16 баллов от голосов, а у первого — четыре. В итоге второй проект выйдет вперед. При этом то, что за какую-то инициативу проголосовало пять-десять тысяч жителей, не обязательно делает ее первой. Оценка совета не менее важна.

Мы смотрим на инициативы не поверхностно: понравилось/не понравилось, или по картинке на сайте. Мы оцениваем на основании критериев, здесь субъективизм минимизируется, в отличие от мнения сургутян.

Лидеры голосования у сургутян:

Возьмем проект «Покраска моста от ИКЦ Старый Сургут до СурГУ». Как голосуют люди? Да, мне нравится идея. Да, мне нравится фотография. Я учусь в СурГУ, для меня это важно. И все, на основании этого отдается голос. Но это — поверхностное голосование, субъективное восприятие проекта на основании картинки. Есть проекты, которые звучат красиво, имеют какую-то изюминку, но их реализация не в интересах широкой массы жителей города.

— В таком случае, может, нужно более подробно объяснять авторам инициатив, по каким критериям вы будете оценивать их проекты? Чтобы они не просто форму заявки заполняли, а понимали, что без определенной информации им не выиграть в конкурсе?

— Не думаю, что это необходимо. Все документы имеются на сайте конкурса, с ними легко ознакомиться. Я не могу представить себе человека, который хочет поучаствовать в какой-то проектной деятельности, и ограничится только тем, что узнает, как заполнить заявку. Если я, например, в чем-то заинтересован, то сделаю все от меня зависящее, чтобы получить весь комплекс информации. Я могу добыть еще кучу дополнительных сведений, чтобы максимально себя обезопасить и сделать так, как нужно, чтобы бить в точку. А если предположить, что каждому автору нужно будет все подробно объяснять, то это детский сад получится.

Отмечу, что в этом году некоторые участники присылали проекты, откровенно сделанные на авось, заполнив в форме заявки всего пару строк — информацию об авторе и необходимую для реализации сумму. Поэтому на следующий год мы хотим предложить изменить схему, чтобы такие проекты отметали не члены совета, а специалисты МКУ «Наш город», в который они изначально поступают.

— Что происходит с проектами-лидерами после голосования?

— После нашей оценки и окончания голосования населения, вся информация по проектам передается в администрацию. Там специалисты уже окончательно прорабатывают их: дают свою оценку по поводу реальной стоимости, и в целом возможности реализации идеи.

В этом году мы выделили 12 инициатив, набравших больше всего баллов, затраты на которые в сумме дают 37,7 млн рублей. Они не укладываются в максимальный бюджет конкурса (25 млн), но после расчетов администрации конечный ценник проекта может измениться в большую или меньшую сторону. В итоге могут быть реализованы не 12, а, например, десять или тринадцать инициатив.