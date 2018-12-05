​Особенности национального педикюра

Вы уже слышали, да? Эту поразительную историю из Пермского края, где охотники нашли потерявшихся мальчиков, а власти в знак благодарности презентовали спасителям… маникюрно-педикюрные наборы. Или походные. Или просто педикюрные, как их прозвали в Сети. Один из охотников в ответ на такой подарок пошутил, что как раз, мол, пригодится «подстригать когти зверям».

Кроме того, как упоминают в издании REGNUM, в числе подарков от чистого сердца оказались: благодарственные письма, матрешки, блокноты, ручки и шоколадки с надписью «Министерство социального развития Пермского края». Также в СМИ упоминают о наличии неких «коробочек с названиями курорта», которые на самом деле оказались рекламными дисками. Позже появилась информация о том, что спасшим детей героям в довесок выписали по десять тысяч рублей.



Так вот, вернемся к нашему маникюрно-педикюрному сюрреализму. Что двигало людьми, которые набросали в подарочные пакеты буквально все, что попало под руку? Спешка? Или просто полное безразличие? Даже удивительно, что в итоге в этих самых пакетах не оказалось именной статуэтки, подаренной однажды какому-нибудь министру, и отданной им «на благое дело», чтобы не захламлять свой стол из кедра.

И как же неловко тем, кому прилетают такие сюрпризы. С одной стороны, дареному коню в зубы не смотрят, да и спасают/помогают/делают добро не ради выгоды, а с другой — ну как коню в зубы не глядеть, когда огромная лошадиная голова склонилась прямо над тобой, благоухает запахом овса, косит лиловым глазом в объективы сотен камер наскоро созванных журналистов и просит пошире улыбаться, держа диплом «За спасение домашних животных». На что ты лишь робко и растерянно шепотом замечаешь, что вообще-то ты донор крови.

Кстати, не так давно в городе Ржев за победу на фестивале творчества людей пожилого возраста пенсионерка получила просроченный зефир, мужские носки и новогоднюю открытку! В Приморье однажды родителям тройни мэрия вручила памятную доску с изображением скульптуры погибших солдат. А что насчет вопиющего случая в Южно-Сахалинске, где инвалиду по зрению перепал в качестве презента телевизор?

Безразличие. Его щупальца расползлись по всем кабинетам во всех уголках страны: по белым и обшарпанным, по дорогим и облицованным гранитом, по медицинским и административным.

Такие вот особенности национального педикюра. А героев благодарят для галочки. Или для пилочки. Или для пяточки... Черт его уже знает.

Время кусать ногти.