Достойный уход // ФОТОРЕПОРТАЖ

— Ты знаешь, как выглядит эта больница изнутри? — спрашивает фотограф, пока мы движемся в сторону медучреждения. Вспоминая фоторепортаж коллег трехлетней давности, отвечаю:

— Да, примерно. Смотрела фотографии, там очень симпатично.

— А мне кажется, что во всех хосписах жутко: на полу пожелтевший линолеум, протекшая крыша, с потолка побелка сыплется...

Рассказываю Алексею, что «Золотое сердце» — не тот случай. Да, проблемы есть, в том числе и серьезные финансовые, но на данный момент, по словам сотрудников, это не сказывается на работе центра.

Открываем двери здания, расположенного на улице Аэрофлотской, 4/1.

Все пациенты, находящиеся здесь, проходят лечение бесплатно — по полису ОМС.

Надев бахилы, в первую очередь проходим по этажам. Начальник административно-бытового комплекса (АБК) круглосуточного стационара Алексей Мельник проводит для нас небольшую экскурсию. Палаты пациентов расположены на трех этажах. Поступивших распределяют в зависимости от степени тяжести заболевания — на втором этаже находятся в основном пациенты без сознания, из них мало кто может самостоятельно двигаться; на четвертом наоборот — многие передвигаются по больничным коридорам сами или с помощью инвалидного кресла.

Перед лифтом на каждом этаже стоят стеллажи с книгами. Сотрудники отмечают, что пациенты любят читать.

Сейчас в «Золотом сердце» 83 пациента, хотя обычно заняты все 90 коек.

Когда мы с Лешей приходим на второй этаж, у пациентов как раз начинается прием медикаментов по назначениям врачей — в палаты разносят капельницы, уколы, таблетки. Проходя по клинике, мы стараемся не мешать четко выстроенной работе докторов, медсестер и санитаров.

Заглядываем в кабинет врача на втором этаже. В разговоре с корреспондентом портала siapress.ruтерапевт, врач паллиативной помощи Абдушукур Закиров отмечает, что в таком учреждении необходима работа в команде — иначе не будет организованного процесса.

«Основная часть пациентов нашего центра — онкологические, у многих из них наступила терминальная стадия. В клинике находятся и пациенты, которые перенесли инсульт, черепно-мозговую травму.

Все они нуждаются в постоянной паллиативной помощи, — объясняет врач. — Если говорить о лежачих пациентах, то медицинские специалисты занимаются контролем состояния их кожных покровов (чтобы не было пролежней), зондового питания, диуреза (объем мочи, образуемой за определенный промежуток времени — прим.ред.), санирования трахеостом (очищение специальной трубки, проведенной в трахею, которая обеспечивает дыхания — прим.ред.)».

Позже терапевт с укором скажет: «Я после ночной смены, наверное, в кадре плохо смотрюсь».

«Наша задача создать комфортные условия жизни, даже если она будет непродолжительной.Пациенты не должны чувствовать боль, их необходимо мыть и кормить, обеспечивать постоянный надзор. Дома не каждый сможет создать такие условия.Конечно, добавляется сложностей, если пациент без сознания, в коме. Таким пациентам безусловно нужно наблюдение», — пояснил врач.

На каждом этаже есть сестринский пост, где специалисты, благодаря видеонаблюдению, установленному в палатах, круглосуточно следят за состоянием пациентов

На втором этаже расположена большая ванная комната. Здесь пациентов моют, стригут и бреют

Закрывая двери кабинета врача, спрашиваю у начальника АБК, можно ли лично поговорить с кем-то из пациентов. Просьбу оперативно исполняют, и уже спустя пару минут мы беседуем в буфете с Ириной Горошко.

Впервые она посетила центр в 2016 году. Несмотря на онкологию, женщина очень улыбчива и без доли грусти рассказывает о собственной судьбе: «Благодаря этой больнице я живу. Два года назад ночью я легла спать, а утром не встала — у меня сломался позвоночник, метастазы. Отказали ноги, я не чувствовала ничего ниже груди. Я побывала, наверное, во всех сургутских медучреждениях, но эффект был достигнут только в этой клинике.

Благодаря этому коллективу, терапии и врачам я могу сидеть, вернулась ясность мысли, у меня двигаются ноги. Я не теряю даже надежду встать,

— говорит Ирина. — Такие больницы необходимо развивать. Врачи и медсестры здесь работают, как одна семья! У них широкая и добрая душа, медики знают свое дело. Коллектив полностью оправдывает название учреждения. Здесь проходят лечение люди с тяжелейшими заболеваниями, а персонал старается помочь им продлить жизнь. В больнице идеальная чистота, всегда можно поговорить с психологом. Именно врачебная забота о людях помогает нам, пациентам».

Ирина очень благодарит своего доктора, а по совместительству еще и заведующего отделением №1, врача-терапевта Евгения Гордеева. Сам специалист признается, что особенность совмещения двух должностей заключается в том, что помимо лечебного процесса нужно правильно организовать работу других сотрудников и контролировать ее. «Кроме того, практически ежедневно я общаюсь с родственниками пациентов. У них

всегда много вопросов о состоянии здоровья близких, и главный вопрос — каковы прогнозы. Чаще всего они, конечно, неутешительные,— поясняет Гордеев. — Мы стараемся помочь пациентам как можем, но нужно понимать, что чудеса происходят очень редко. Мы снимаем болевой синдром, обеспечиваем круглосуточный уход.Иногда получается повысить мобильность: пациент был лежачим, а нам удалось посадить его в кресло-каталку. Но такие случаи — редкость».

Отвечая на вопросы о профессиональном выгорании и тяжелых сторонах профессии, врач заявляет, что к такой работе нельзя привыкнуть. «Судьбу каждого пациента мы переживаем, пропускаем через себя, иначе наш труд потеряет смысл. Мы адаптируемся к своей работе, — говорит Евгений Гордеев. — Посещать психолога лично у меня нет нужды. Я умею отвлекаться самостоятельно с помощью литературы. Если чувствую напряжение, я открываю книгу, причем не связанную с медициной. Предпочитаю историческую литературу».

За подробной консультацией о том, как сотрудники и пациенты «Золотого сердца» сохраняют психическое здоровье, отправляемся к специалисту. В кабинете нас встречает медицинский психолог (а помимо прочего еще и титулованная красавица «Мисс Сургут 2017») Роксолана Мизюк.





«У пациентов бывают самые разные вопросы, но

чаще всего мне приходится работать со страхами смерти, осознанием диагноза, семейными проблемами.

Родственники обычно хотят поговорить, когда чувствуют эмоциональную усталость, истощенность, например, после долгого ухода за больным. Бывает, что с родственниками прорабатываем утрату, — рассказывает медицинский психолог. — В работе я использую арт-терапию (применение для терапии искусства и творчества - прим.ред), музыкально-оздоровительные сеансы, медитацию. Некоторые сами говорят, чем хотели бы заняться: написать письма детям, посмотреть фильм, на который постоянно не хватало времени. Правда, чаще всего людям просто нужно общение». Также девушка объяснила, что

бывают случаи, когда всего лишь необходимо посидеть рядом с пациентом или его родственником, погладить руку, проплакать.

Помогает людям расслабиться и зооуголок, который есть в центре. «Это, безусловно, полезно. Не только потому, что животные дарят позитивные эмоции, но и во многом это смена больничной обстановки», — объясняет Роксолана.









«К тому же у нас зверушки соседствуют с молельной комнатой. В таких учреждениях она просто необходима. Я часто встречаюсь с людьми, которые на протяжении всей жизни были атеистами, но узнав о страшном диагнозе, ушли в веру», — делится психолог.

Касаясь вопроса психического здоровья сотрудников центра, врач рассказала, что рецепт от нервной усталости после рабочего дня для многих — это мини-ритуалы. «Те же прогулки перед сном или прослушивание классической музыки помогают отвлекаться и найти средства саморегуляции, которые будут работать», — добавила специалист.



Проходя по коридорам, мы натыкаемся на лечебную процедуру — крепкий мужчина в медформе ведет пациента, объясняя, как ему нужно двигаться.





«Есть пациенты, которым необходима гимнастика и массаж для реабилитации. Лекарственные средства при определенных диагнозах дают только кратковременных эффект, — позже говорит профессионал в лечебной физкультуре Андриян Демьянов. — Например, пациент, с которым я работаю два месяца, делает большие успехи — сегодня мы уже сумели сходить в соседнюю палату».





Медицинские служащие начинают разносить обеды в палаты.

Мы с фотографом понимаем, что пора и честь знать. Алексей Мельник провожает нас в широкий холл первого этажа — туда, откуда мы и начинали нашу экскурсию.

Ожидая такси, делимся с Лешей впечатлениями от увиденного, бегло просматриваем фотографии. Несмотря на впечатляющие условия хосписа «Золотое сердце», находиться в нем все равно морально непросто. Уже в машине замечаю, что не сняла бахилы. Стягиваю их с ботинок и осознаю, что все это время у меня мелко трясутся руки.

Фото Алексея Андронова.