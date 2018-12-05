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​Урок английского

Накануне Второй мировой войны говаривали, что над Британской империей солнце никогда не заходит. Не то, что земное светило остановило свое круговое движение над Лондоном, а то, что британские колонии разбросаны по всей планете, и в любое время суток в Лондоне где-то над какой-либо английской колонией солнце обязательно светит.

Война закончилась победой Союзников и, соответственно, Великобритании. Вроде все остается и дальше без изменения, и Британская империя будет существовать вечно.

«Не стоит прогибаться под изменчивый мир –

Пусть лучше он прогнется под нас,

Однажды он прогнется под нас»,

– пел Андрей Макаревич. Но англичане были другого мнения. Они понимали, что мир изменился, и старой Англии придется «прогнуться» под ним, что время империи прошло. И начали готовиться загодя к постимперской эпохе.

Британцы не стали загонять себя в нескончаемые войны против зарождающихся национально-освободительных движений по всей планете для сохранения своих колоний. Вместо этого они взяли в свои руки процессы их формирования: начали подбирать молодых людей из числа аборигенов, взялись за их обучение и воспитание, начали создавать национальные элиты, лояльно относящиеся к метрополии, воспитали в них уважение и пиетет к британской короне. И когда набралась нужная «критическая масса», создали политические партии, которые в духе британских политических традиций были поделены на консерваторов и лейбористов, потом под их контролем провели первые парламентские и президентские выборы, создали первые национальные правительства, принимали первые конституции, как правило сделанные под одни «лекала», а затем Ее величество Британская королева даровала им независимость. Все эти бывшие британские колонии формировали так называемую Британскую общность наций (англ. Commonwealth of Nations, до 1946 года – БританскоеСодружествонаций – англ. British Commonwealth of Nations)

Многие политики-члены этого Содружества наций, особенно в первые годы его существования, учились одновременно в одних и тех же учебных заведениях, играли вместе в гольф и крикет, даже, бывало, сидели вместе за одной парты.

Неудивительно, что практически во всех государствах Британского содружества наций один из государственных языков обязательно был английский.

При возникновения конфликтных ситуаций Ее величество Британская королева срочно начинала разговоры с конфликтующими в поисках выхода и, как правило, выход находился. В более тяжелых случаях собиралось все Содружество наций в поиске решения. Применялись меры от политического и экономического давления до военного нажима и санкций. Как правило, до применения военной силы дело не доходило. Месяц назад британской королеве Элизабет Второй исполнилось 92 года и она впервые в истории пост главы Содружества наций передала своему сыну Чарлзу.

Сказать, что жизнь Британского содружества наций была легкой и просто формальной, нельзя. Но свою роль оно выполняло и выполняет успешно все годы своего существования.

Когда распался Советский Союз, то ли Борис Ельцин догадался, то ли кто-то из его окружения его убедил, но он решил, что страны бывшего СССР создадут Содружество независимых государств. Оно должно было выполнить роль Британского содружества на территории бывшего Советского Союза – своеобразного Содружества русскоязычных наций. Предусматривалось, что в новых государствах параллельно с национальными языками государственным будет и русский язык. Сохранялось единое культурное, экономическое и политико-правовое пространство.

Конечно, не все республики были готовы на такие шаги, не все вошли в СНГ, но такой механизм был создан, он действовал и, при соблюдении такта и дипломатичности сторон, шансы на успех были. Вспомните: в Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Украины русский язык был государственным наравне с национальным. В Киргизии, в Казахстане, в Азербайджане, в Минске были созданы русскоязычные университеты, активно действовали русские культурные центры…

De-facto такой механизм был создан, и он работал. Вспомните: в любой из республик СНГ новоизбранный президент или премьер первым делом приезжал в Москву, чтобы «дедушка его похлопал по плечу». В СНГ «дедушка» выполнял роль английской королевы. Основополагающими были межгосударственные договоры, подписанные бывшими советскими, а ныне независимыми республиками. Незыблемым был Алма-атинский договор, где было зафиксировано, что границы между республиками на момент подписания договора окончательные и не подлежат пересмотру. И Борис Ельцин, и все тогдашние руководители независимых государств понимали, что границы определены весьма небрежно, что территориальных претензий между соседями полно. Но понимали и то, что более важно сохранить мир и спокойствие. Именно поэтому было отказано в принятии в СНГ Приднестровья, Нагорного Карабах, Абхазии и Аджарии.

Борис Ельцин ушел, президентом Российской Федерации стал Владимир Путин. Выходец из КГБ, воспитанный в другой среде и другими ценностями он возомнил себе, что его цель — возрождение Советского Союза сталинских лет. Нарушение межгосударственных договоров со стороны России стало практикой. Основополагающие договоры, на которых строился постсоветский мир, были просто нами проигнорированы. В 1994 году Украина передала России находящееся на ее территории и являющееся ее собственность ядерное оружие при условии неприкосновенности существующих между ними границ. Гарантами стали Великобритания и США, а это значит, что когда Российская Федерация нарушила государственную границ Украины, когда присоединила к себе Крым, США и Великобритания были обязаны выступить против России, вплоть до объявлении ей войны. И за это опаснейшее обострение отношений России с Западом вина лежит только на нас.

История — это наука. Это не приятное чтиво. Ее учат, чтобы на историческом опыте знать, что, когда и как произошло, к чему это привело, и как можно было избежать катастрофических последствий, в результате которых исчезали не только страны, но и целые народы.

А кто уроки истории не учил, тот повторяет ошибки, которых до него уже кто-то совершал.

Политика, которую ведет в мире Россия с прихода к власти Владимира Путина, не просто трагическая, она опасна для самого существования российского государства. Вместо того, чтобы встать и сказать: «Стоп! Куда ты нас ведешь?» Мы как мантру повторяем: «Крым наш!», «Он нас поднял с колен!».

Придется уйти и из Крыма, и из Донбасса, и из Южной Осетии, и из Абхазии, и из Сирии. Боюсь, что потеряем и Курилы, и Дальний Восток.

Поддерживая такую политику нашего государства, мы становимся соучастниками его самоубийства. Так ведут себя не настоящие патриоты, а настоящие дураки.


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Сегодня в 14:19, просмотров: 326, комментариев: 11


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Комментарии:
альберт леонов
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Сегодня в 14:40
Грант видно получил ...
444 альберт леонов
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Сегодня в 14:54
В путинской России можно получить лишь грант администрации президента. Зачем вам эту чушь, альберт, городить, яснее ясного. Вы-то грант от администрации уже освоили?
Сергей Б
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Сегодня в 15:02
Не надо было с турками в войну вступать чтобы Болгарию от турок освобождать. Чтобы потом некоторые зажравшиеся болгары указывали россиянам как жить.
Мудрец
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Сегодня в 15:15
Опанас Опанасов как всегда - спец по любой теме! нет такой темы которую он не знает.
Серж
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Сегодня в 15:18
А концовка хорошая - о себе пишет.
Будулай Алмазов
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Сегодня в 15:25
Британская империя развалилась по причине снижения роли и возможностей Великобритании по итогам Второй мировой войны. Великобритания выкачивала ресурсы из колоний. Закономерно, что метрополия жила гораздо лучше. И для жителя колоний метрополия была мечтой. СССР наоборот закачивал ресурсы в окраины. В результате национальные окраины стали жить богаче, чем центр. Когда РСФСР предложила союзным республикам переходить на хозрасчет, то получила дружный отказ. В результате Союз развалился. Причем национальными элитами Закавказья, Молдавии, Украины и Прибалтики до населения была доведена мысль, что раз они живут лучше, то это они кормильцы и без России заживут еще лучше. Элиты Среднеазиатских республик прекрасно знали, кто кого кормит и до последнего цеплялись за союз. В СНГ вступали с надеждой, что Россия, пусть и в видоизмененной форме, но будет их содержать. Когда Путин недвусмысленно дал понять, что бесплатно ничего не будет, то идея СНГ затухла. Кто кого кормил наглядно видно по нынешнему уровню жизни в бывших союзных республиках. Большинство их быстро сползают к феодальному строю, откуда их и достали в свое время. А Россия, сбросив груз дотаций национальных окраин, неожиданно стала проблемой для уже давно похоронивших и разделивших её на сферы влияния "победителей в холодной войне". Атанасов, раз такой стратег, своей родине чего посоветовал- а то вымирают и разбегаются.
Серж
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Сегодня в 15:51
Почему-то те, кто пишет подобную ерундистику, не берёт во внимание то, что могло бы произойти в Осетии и Абхазии, если бы не вступилась Россия. А в Крыму и Севастополе что бы было? Сегодняшний Донбасс показался бы раем. А ведь там живут миллионы русских. Что Атанасову, там болгар нет, ему всё равно.
Швондер
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Сегодня в 16:04
Точно. Там бы были солдаты НАТО
Швондер
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Сегодня в 16:05
И если мы не будем патриотами то ими будут солдаты НАТО. Список маразма бесконечен
Будулай Алмазов
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Сегодня в 17:57
С Грузией было проще. Саакашвили дали денег на оружие. Дали инструкторов для обучения армии. И дали ему понять, что захватив Абхазию и Южную Осетию силой, он и сам укрепит свой авторитет, как великий полководец- собиратель земель грузинских, и американцам поможет, выведя из-под влияния России стратегически важные регионы. Зачем рисковать жизнями своих солдат, когда аборигены сами справятся?
Сергей Б
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Сегодня в 18:27
Атанас, так что там все-таки Англия говорит про Русско-турецкую войну 1877-1878 годов, когда Болгарию освободили, Россия неправа?

«С момента перехода русскими войсками Дуная шла постоянная дипломатическая война с Англией. Англия стала готовить десантные части на Мальте и сосредотачивать свой флот в Безикском заливе. Министр иностранных дел Англии лорд Дебри говорил о том, что занятие Константинополя Россией приведет к войне с Англией».

Ничего получается не поменялась. Болгары только некоторые поменялись, не извлекли уроков истории.

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