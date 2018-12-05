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Спортсменов-активистов Сургута начали преследовать правоохранительные органы // ВИДЕО

Уважаемая Наталья Владимировна!

Мы, спортсмены, среди которых: МСМК, Чемпионы мира и Европы, представители общественных организаций, родительских комитетов спортивных школ города, просим у Вас, нашего Губернатора, помощи и защиты.

После наших обращений к Вам в связи со сложной ситуацией, сложившейся в сфере сургутского спорта, началось преследование нас (инициативной группы), тех кто осмелился сказать «нет» этому беспределу, как нам позже стало известно, со стороны правоохранительных органов.

В частности, 22 ноября в районе 16 часов на Нефтеюганском шоссе, 27/1, была организована попытка незаконного задержания людьми в масках (их одежда была без каких-либо опознавательных знаков либо надписей) председателя Федерации бокса Сургута и тренера Антона Малаховского, вина которого заключается лишь в том, что он возглавил инициативную группу, душой и сердцем болея за сургутский спорт. Причём позже, в УВД Сургута адвоката Георгия Аратюняна и Антона Малаховского заверили, что у сотрудников полиции нет никаких к нему претензий, никто его не преследует. Однако это была недостоверная информация.

Некоторые коллеги по спорту, зная о дружественных связях Шамиля Лукманова (который и стал причиной скандала) в администрации города Сургута и, возможно, в правоохранительных органах, не могут открыто нас поддержать, так как боятся увольнения и преследования.

Добавим, что организована слежка сотрудниками полиции за членами инициативной группы, в частности: за супругой Антона Малаховского МСМК по дзюдо, главным тренером сборной Югры по дзюдо среди слабовидящих спортсменов Полиной Чеканиной, представительницей родительского комитета спортшколы «Виктория» Надеждой Беляевой, МСМК по дзюдо, призеркой Чемпионата Мира Оксаной Карзаковой.

Опасаясь за свою жизнь и испугавшись незаконных действий и провокаций со стороны полиции один из членов инициативной группы, Антон Малаховский, уже был вынужден покинуть город...

Просим Вас лично вмешаться в эту крайне тяжелую ситуацию и взять это дело под личный контроль, так как опасаемся за свою жизнь и жизнь близких нам людей.

Мы, спортсмены и тренеры Югры, всю свою жизнь посвятили спорту, борясь за медали, защищая честь нашего города, региона и страны, лицом к лицу столкнулись с произволом правоохранительных органов, теперь вынуждены прятаться и оборачиваться. Единственное наше желание - чтобы нам просто дали заниматься нашим любимым делом - развитием спорта!

Мы уверенны, что Вы справедливый человек и не дадите нас в обиду.

Фото: depsport.admhmao.ru


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Сегодня в 10:06, просмотров: 374, комментариев: 0


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