​Концерт Dánjal в Сургуте: кто это такие и почему стоит пойти? // ВИДЕО

5 декабря в 19:00 в Сургутской филармонии выступят музыканты из Скандинавии. Накануне группа Dánjal и организаторы прибыли в наш город и уже приступили к репетициям с Симфоническим оркестром.

Так уж повелось, что в рамках международного фестиваля искусств «60 параллель» в Сургут практически ежегодно приезжают представители Фарерских островов, Швеции, Дании и других северных далей.

На этот раз сургутяне увидят программу под названием «Скандинавия рядом. Музыка с другой планеты».

Убедиться в неповторимости, и даже инопланетности, заморских гостей советует художественный руководитель международного арт-проекта «Фарерские острова ближе, чем ты думаешь» Антон Ковальский: «Все музыканты Фарерских островов самобытны по умолчанию, но Доньял самобытнее самобытных! Он отличается от них и балансирует между скандинавской меланхолией и зажигательной балканской музыкой. Если у вас есть возможность посетить концерт, не упускайте ее. Вероятно, вы уйдете немного другими. Кстати, на днях в Великих Луках был очень хороший концерт. До мурашек. Пять скандинавских музыкантов на сцене, симфонический оркестр и дирижер — два музыкальных мира слились воедино! То же самое ожидает зрителей в Сургуте».

Кстати, хочется напомнить, что творческий маршрут Сургут-Фареры был открыт и налажен, во многом благодаря стараниям Антона. Впервые гости из «овечьего» региона посетили наш город пять лет назад. Тогда на сцену Сургутской филармонии вышла фарерская исполнительница с волшебным голосом по имени Айвёр и, сама того не подозревая, дала начало проекту «Фарерские острова ближе, чем ты думаешь». Колорит северных гостей пришелся по нраву сургутской публике и их выступления стали традиционными. В течение пяти лет на сцене филармонии пели Гури Хансдоттир, Хайдрик, Мариус Зиска и Кристиан Блак с группой «Иггдрасиль».

Итак, давайте подытожим. Зачем идти на концерт «Скандинавия рядом. Музыка с другой планеты» в Сургутской филармонии?

1. Dánjal — действительно оригинальный коллектив. Даже по меркам скандинавской музыки они — совершенно уникальное явление, сочетающее в себе абсолютную грусть и безудержное веселье.

2. Dánjal никогда не бывали в Сургуте (и неизвестно, приедут ли когда-нибудь в этом составе еще, между прочим).

3. Критики говорят, что Dánjal задали свой собственный музыкальный стандарт.

4. На концерте соберется множество единомышленников.

5. А еще можно будет приобрести качественную и симпатичную сувенирную продукцию.

Справка:

Группа Dánjal приехала в Россию в составе пяти человек: Доньял а Нестабё (Фарерские острова, вокал, фортепиано); Ким Нюберг (Финляндия, мандолина); Ульрик Брохус (Дания, ударные, бэк-вокал); Hallur Johannessen (Фарерские острова, бас-гитара); Kristoffer Nybye (Дания, кларнет).