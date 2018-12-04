​Губернатору Югры предложили открыть в Сургуте филиал Фонда капремонта

Директор УК ДЕЗ ВЖР Вячеслав Чураков, через сургутского бизнесмена Владимира Самборского, предложил Наталье Комаровой открыть в нашем городе филиал Фонда капремонта.

«Мы, как управляющая компания, постоянно принимаем от жителей платежи. И они волей-неволей высказывают свои претензии по начислениям за капремонт кассиру. Нередко бывает так, что мы выдаем начисления собственнику, а он говорит, что платил в прошлом месяце, и долга быть не должно, — рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС Чураков. — Тем, у кого открыт спецсчет дома, мы работаем на месте и можем помочь, остальным — нет. Дозвониться до специалистов фонда невозможно. А по нежилым помещениям неразбериха может длиться по полгода».

По словам Чуракова, о том, что дозвониться до специалистов очень сложно, он говорил и директору фонда Елене Дарибабиной, но улучшений так и не произошло: «У нас самый большой город в округе, 350 тысяч человек населения. Почему бы не посадить тут одного человека с компьютером, который бы решал проблемы жителей? Имея филиал, дедушки-бабушки могли бы узнавать информацию на месте. В Нижневартовске же хотят открыть, почему не в Сургуте?».

По информации, которую СИА-ПРЕСС предоставил Югорский фонд капремонта, в ближайшее время ждать в Сургуте открытия его филиала точно не стоит: «У фонда отсутствуют финансовые возможности на создание такого филиала, то есть не предусмотрено выделяемым бюджетом. При выделении денежных средств на эти цели, фонд готов открыть в Сургуте территориальный отдел».

В Нижневартовске филиал фонда появится из-за того, что это самый отдаленный от окружного центра крупный город Югры.

Сургутяне же до 20 декабря могут обращаться со своими вопросами и проблемами к специалистам фонда, проводящим выездные встречи в городе. Они проходят каждый четверг с 10 до 17 часов на Первопроходцев, 2.

Для справки: На 1 ноября этого года специалисты горячей линии фонда капремонта ответили на 23 697 звонков от югорчан. При этом 8 357 звонков поступило от собственников из Сургута. Через форму «Задать вопрос» на сайте фонда поступило 17 567 писем от жителей округа, 6 998 запросов из них — от сургутян.