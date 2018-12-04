​Ах, какой абьюз

В последний месяц многие материалы информационного портала siapress.ru были посвящены насилию в самых разных его проявлениях. Начиная со столь традиционных его видов как домогательства, школьная травля и жестокое обращение с животными, и заканчивая насилием масштабным и при этом весьма неочевидным.

Например, насилие над сургутскими пассажирами. Им было предложено то, что в чьем-то представлении называется выбором: или подорожание проезда на городских автобусах (кое-где — в два раза), или сокращение количества рейсов. Выбор сомнительный, но с законодательной точки зрения совершенно обоснованный: разнарядка свыше, ничего, мол, не поделаешь. Так что запасаемся подштанниками и вазелином. Чтобы меньше мерзнуть на остановках и легче пропихиваться в переполненный автобус. Зима обещает быть долгой.

Или вот еще — насилие над сургутским спортом. Имя Шамиля Лукманова последний месяц было на слуху у всего города. Удивительное дело: один единственный чиновник сумел настроить против себя всю спортивную общественность, но никому до этого не было дела, пока не полетели письма к губернатору. И только когда в Сургут поспешил глава окружного депспорта, а в разных регионах страны спортсмены стали записывать видео в поддержку сургутских атлетов, городские власти наконец решили зашевелиться.

А еще насилие над нашим здравоохранением. Вернее, над той его частью, о которой говорить не принято. Речь о паллиативной помощи, оказываемой тяжелобольным людям в хосписах. В Югре таковой имеется лишь один, и расположен он в Сургуте. Необходимость его существования ни у кого не вызывает вопросов, но прямо сейчас, когда учреждение оказалось на грани исчезновения, ни один из представителей власти (городской ли, окружной ли) даже не думает встать на его защиту.

Ну и, наконец, насилие над школами и университетами. Здесь к Сургуту вопросов нет: абьюзером выступает вся страна, начиная с политиков и заканчивая родителями. Ведь мало кто задумывается над тем, что именно образование — дошкольное, среднее, высшее, — является основой развития государства. И если образование это будет злокачественным, то «метастазы» разойдутся по всему организму: и в социалку, и в медицину, и в науку. Куда потом со всем этим деваться — непонятно. С хосписами-то в стране беда.

Обо всем этом — а еще о тюремных психологах, транзите власти, издании книг и, конечно, о 25-м юбилее любимой газеты сургутян, читайте в ноябрьском выпуске «Нового Города», который в четверг поступит в продажу в киоски «Информпечати».