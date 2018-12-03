В какую службу Сургута звонить, если встретил на улице потерянного, невменяемого человека? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

«В последних числах октября ехала на важную встречу в рейсовом автобусе. Стоял специфический запах «бомжа», кондуктор, красная от волнения и уставшая от вопросов по поводу миазмов, только кричала на кого-то, требуя или заплатить, или выйти, пассажиры зажимали носы…

Реакция у людей была не однозначная: кто-то возмущался, что на улицу выгоняют человека, кто-то требовал навести порядок… Оглянувшись, я не увидела явного бомжа, обращала на себя внимание только какая-то напряженная дама в шляпке (возможно это даже не «героиня»). Кондуктор говорила, что женщине нужно куда-то на «промышленную», хотя автобус туда и не шел. Похоже, это был уже не первый круг поездки. Я просто заплатила за женщину.

Прошло уже несколько недель, но мучает вопрос, что-же надо сделать в подобной ситуации, как помочь? Женщина, скорее всего, больна, возможно ее ищут, а может она одинокая. Есть ли какие-то мобильные группы социальной службы, полиции, к кому можно обратиться в таких случаях?» — написала к нам в группу во «ВКонтакте» одна из подписчиц (орфография и пунктуация сохранены).

Этот вопрос мы переадресовали нескольким структурам, которые, по нашему мнению, могли бы на него ответить.

Выяснилось, что в сургутском центре социального обслуживания населения мобильных выездных групп нет.

В пресс-службе УМВД нам ответили, что в таких случаях, как описывает наша читательница, можно позвонить по телефону 102. Диспетчер направит ближайший наряд, следственно-оперативную группу или участкового полицейского.

Третий вариант — вызвать службу «Социальный патруль» Сургутского районного центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства. Зимой специалисты работают ежедневно, в остальное время — по графику. Телефон 55-09-73 (круглосуточно).

Соцпатруль может доставить «клиента» в учреждения соцобслуживания, лечебно-профилактические учреждения или в органы внутренних дел (с учетом ситуации и личных желаний человека). Куратор службы Людмила Овсянникова пояснила СИА-ПРЕСС, что в случаях, когда у человека имеются признаки какого-либо заболевания, или он пьян, на место нужно вызывать скорую помощь, а не мобильную группу.

Отметим, что Соцпатруль может оказать помощь только с согласия человека.

Читайте предыдущий материал этой рубрики «Почему в автобусах Сургута стало больше мужчин-кондукторов?»

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Источник фото: front.sue.jojo.ru