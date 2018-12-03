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​Что на самом деле происходит с домом на Югорской, 3, жильцы которого заявили о рейдерском захвате

В субботу в редакцию siapress.ru обратились несколько жителей дома на Югорской, 3, заявив, что они стали свидетелями «настоящего рейдерского захвата» высотки сотрудниками УК ДЕЗ ВЖР.

Напомним, ранее многоэтажка находилась под управлением ТСЖ Управдом. 1 декабря этого года произошла смена управляющей компании на ДЕЗ ВЖР.

Как пояснили нам жители дома, переход они считают незаконным, так как собственники решили создать ТСН (товарищество собственников недвижимости), официальные документы будут получены на этой неделе. Однако новые коммунальщики не стали ждать и безотлагательно приступили к своим обязанностям. В субботу, по словам жильцов, специалисты УК спилили болгаркой все замки с технических помещений, убрали прежние мусорные баки, начали обходить квартиры с требованием передать показания счетчиков.

Директор УК ДЕЗ ВЖР Вячеслав Чураков рассказал корреспонденту, что переход в новую УК был выполнен с соблюдением всех требований: «ТСЖ может управлять только одним домом, или несколькими, но с соприкасаемыми земельными участками. Управдом обслуживал Югорскую, 3, Комсомольский, 20, Г. Иванова, 3/2 и Югорскую, 34. Что противоречит закону. Поэтому администрация провела тендер, мы его выиграли, ничего не нарушив. Конфликта с жильцами на Югорской, 3, в субботу у нас не было, мы им все объяснили, и большая часть поддержала нашу компанию. Если ТСН будет создан, то председатель сможет подать в суд, и если выиграет, то заберет управление домом».

Другое мнение касаемо ситуации имеет председатель ТСЖ Управдом Рустем Алакаев, который согласен по мере необходимости делиться с председателем ТСН В. Мартьяновым опытом. Он сообщил СИА-ПРЕСС, что считает действия администрации законными, но подозрительными: «За то, чтобы организовать ТСН в доме, собственники проголосовали на общем собрании еще в сентябре 2017 года. То есть они определили способ управления, но не успели его реализовать. Почему именно в этом году администрация поспешила выставить дом на торги, если, по их мнению, Управдом незаконно управлял домом еще с 2011 года? На протяжении почти десяти лет ни прокуратуре, ни ДГХ, ни Жилинспекции не было до этого дела».

После получения документов, председатель ТСН Югорская, 3, планирует забрать управление домом у ДЕЗ ВЖР в самое кратчайшее время. По словам Рустема Алакаева, ситуация должна разрешиться уже к концу недели. СИА-ПРЕСС будет следить за развитием событий.


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Сегодня в 15:14, просмотров: 329, комментариев: 0


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