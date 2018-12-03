​Застройка Сургута продолжится в восточной части города

Сибпромстрой планирует возвести жилой комплекс на 400 тысяч квадратных метров – с двумя школами и четырьмя детсадами

Жилой комплекс «Марина гора» начнет застраиваться летом следующего года. Он расположится в восточной части города, за Речпортом, между железной дорогой и улицей Сосновая. Пока это промзона, но собственник земельного участка, он же – застройщик (компания «Сибпромстрой») меняет его назначение.

Напомним, что земельные аукционы в Сургуте под комплексную застройку территорий не проводятся уже три года. Поэтому строительные компании вынуждены самостоятельно решать этот вопрос. Впрочем, поставить метод на поток не получится: земельных участков, аналогичных территории будущего ЖК, у компаний больше нет.

Публичные слушания по проекту застройки территории прошли в начале ноября. Помимо 400 тысяч квадратных метров жилья, здесь будут возведены две школы в общей сложности почти на 2,5 тысячи мест, четыре детских сада, спорткомплекс с бассейном, крупный торговый центр. Участок для строительства поликлиники в проекте также предусмотрен (его появление зависит не от застройщика или городской администрации, а от решения окружного правительства).

«Собственный домостроительный комбинат позволит нам освоить эту территорию в течение пяти лет, - рассказал журналистам генеральный директор ООО «Сибпромстрой Югория» Андрей Сурлевич. - Думаю, что это будет хорошим заделом на перспективу по расселению из непригодного и ветхого жилья».