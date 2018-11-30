​Рудион по пятницам: на заборе тоже написано

Сургут на этой неделе атаковали злоумышленники, предпочитающие писать. «Стеснительный грабитель», пугающий сотрудников банков записками, предметами, похожими на гранаты, и неизвестными ёмкостями, до сих пор не найден. Но, говорят, среди оперативных сотрудников полиции получил звание «занозы в мягком месте».

Другого любительницу устрашающих объявлений уже задержали. Оказывается, 29 ноября поставила на уши все экстренные службы города 17-летняя девушка, которая нигде не учится и не работает. Ей грозит наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Потому что писать записки с угрозами взорвать жилой дом и расклеивать их в общественных местах - не шутка, а уголовное дело. К расследованию которого подключились даже чекисты.



Фото: siapress.ru

Кстати, источники Znak.com говорят, что именно сотрудники ФСБ и Центра «Э» стоят за отменой концертов рэп-исполнителей в регионах. Они после самоподрыва подростка в Архангельске проанализировали аккаунты несовершеннолетних, состоящих в соцсетях в группах левого и анархического толка.

Интересно, что запреты концертов молодых исполнителей осудили в Минкульте, а самим рэперам порекомендовали поменьше материться.

В Сургуте борьба за чистоту творческого языка выходит на новый уровень. Вернее так - борьба за «ограничение доступа несовершеннолетних к концертам, содержащим нецензурную лексику и материалы, наносящие вред развитию ребенка». Под таким названием в городе прошел круглый стол, на котором принята резолюция из четырех пунктов.



Фото: vk.com/mger186

Один из них предусматривает то, что на концерт Элджея можно будет пройти только под чутким наблюдением активистов. Другой - попытку «создания контролирующего органа, в обязанности которого будет входить оценка материалов предстоящих культурно-массовых мероприятий, и присвоение им соответствующего возрастного ценза согласно 436-ФЗ от 29.12.2010». Формулировка непростая, но звучит все равно, как худсовет. Интересно, «контролирующий орган» будут интересовать только концерты или выставки «Стерха» тоже?

Еще немного о школоте. Ученые по просьбе СКР развеяли миф о влиянии интернета на самоубийства подростков. «Никогда те или иные группы, содержащие деструктивный контент, не становились главной причиной детских суицидов», - авторитетно заявил старший помощник председателя СКР, генерал юстиции Игорь Комиссаров. Звучит достоверно.

А теперь, мужчина, распаковывайте чемоданы и сдавайте билеты в Киев - въезд мужчин от 16 до 60 лет из России на территорию Украины запрещен. Впрочем, СМИ пишут, что украинские пограничники и женщин тоже не пускают. Также результатом инцидента в Керченском проливе стала отмена Дональдом Трампом встречи с Владимиром Путиным.

Видео для тех, кто не понимает, о чем речь (впрочем, и оно не слишком раскрывает суть, просто - экшн).

Ну и напоследок. 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. В Югре ВИЧ-инфицирован каждый 89-й. 2 декабря - многодетные семьи Сургута выйдут на очередной пикет. В воскресенье, кстати, должно потеплеть. 5 декабря - официально объявят о том, что аэропорт Сургута будет назван в честь Фармана Салманова.

Для тех, кто очень хочет на что-нибудь пожаловаться, Лилия Сулейманова составила СПИСОК, куда жаловаться. Не благодарите.