​Политика скрытности

Накануне Сургут потрясла новость — на проспекте Пролетарском, 1 и улице 30 лет Победы, 52/1 были найдены записки, которые гласили: «Уважаемые жильцы этого дома!!! Сегодня в 1.30 ночи в вашем доме состоится взрыв с применением 5 кг. Тротила. Бомба уже заложена в ваш дом. Всем приятного полета» . На оба адреса приехали экстренные службы, но взрывчатых веществ не было обнаружено. Радует, что история закончилось позитивно, и никто не пострадал. Но у меня в связи с ситуацией осталось несколько вопросов.

Узнав о появившихся записках, редакция СИА-ПРЕСС стала обзванивать сотрудников управления МВД различных уровней. В результате — ноль комментариев. Специалисты спецслужб в основном не отвечали на звонки, или, поднимая трубку, говорили: «Нам запретили что-либо рассказывать».

Тем временем в соцсетях распространялись догадки о том, кто мог учинитьподобное: псих, школьник, просто шутник. Жители дома по Пролетарскому, 1 и их соседи жаловались на растущее напряжение. «Может, это и тупая шутка, но нам от этого не легче», — писали взволнованные сургутяне в городских пабликах, ожидая, что кто-то из властных структур их успокоит.

В итоге по прошествии времени администрация Сургута согласилась предоставить официальные данные. Радует, что после 19 августа прошлого года городские чиновники поняли важность оперативной информационной работы.

Вчера, приехав на место возможного происшествия, я увидела не менее двух десятков служащих экстренных служб. Все, кого я встречала, отправляли «к начальству в первый подъезд», ни один полицейский не сказал ни слова больше.

В том самом пункте собрания «начальства» — на лестничной клетке первого подъезда — стояли пять сотрудников полиции. Показала им удостоверение журналиста, попросила хотя бы для спокойствия жителей этого квартала сказать, как обстоит ситуация. Кстати, я не особо мешала служащим ведомства — сначала они шутили со мной, говорили, что приехали разобраться, почему мусор вывозят в 07.30, а не в 08.00. А потом продолжили делать то, от чего я их отвлекла — смотреть интернет-ролики. Видимо, причиной столь расслабленной атмосферы было то, что информация о взрывчатке не подтвердилась. И работники внутренних органов были об этом информированы.

Итак, возвращаясь к опыту, который нам преподнесла «резня» в августе 2017 года: замалчивание фактов дает людям возможность распускать слухи и додумывать. А СМИ в отсутствии информации могут ненамеренно дезинформировать горожан. Но, по-видимому, из скромной истории чрезвычайных происшествий Сургута этот урок вынесли лишь немногие.