​Глава Сургутского района и многодетная мать из Солнечного обсудили жилищный конфликт

«Глава Сургутского района Андрей Трубецкой встретился с жительницей поселка Солнечный Аленой Метлицкой чтобы расставить все точки над «i» в вопросе переселения ее семьи из аварийного дома. Алене в очередной раз были предложены несколько вариантов, но ни на один из них девушка не соглашается», — так анонсируют новый выпуск блога «Глава в районе».

Напомним, многодетная девушка в течение года отказывается от участия в программе переселения, действующей в муниципалитете, на общих условия. Портал siapress.ru ранее сообщал о сложившейся ситуации.

На встрече с главой жительнице вновь предоставили варианты переселения из аварийного жилья, которые возможно реализовать с юридической точки зрения, а именно договор мены жилья с доплатой в рассрочку, а также передача выкупной стоимости квартиры.

В этот раз девушке из Солнечного предложили квартиру площадью 36 квадратных метров. В таком случае ее семье необходимо было бы заплатить первоначальный взнос 80 тысяч рублей, и ежемесячно отдавать еще шесть тысяч рублей в течение десяти лет (Метлицкая, как многодетная мать, относится к льготной категории граждан).

Отметим, по оценке администрации Сургутского района, квартира Алены Метлицкой в аварийном доме стоит 971 тысячу рублей. Независимая экспертиза, которую пригласила девушка, оценила жилье многодетной матери почти в полтора миллиона рублей (1 400 тысяч). «При этом стоимость квартиры, представленной застройщиками в 2016-ом году, составляет 1 200 тысяч рублей», — отмечает заместитель главы муниципалитета Юлия Маркова, также присутствовавшая на встрече.

Получается, по мнению Метлицкой и ее оценщиков, новое жилье стоит дешевле, чем аварийные квартиры в деревянном исполнении.

«Сибстроевские панельные дома (дома компании «Сибромстрой» — прим.ред.) не стоят 51 тысячу (за квадратный метр — прим.ред), как вы нам сейчас предлагаете», — заявляла Метлицкая во время беседы.

Главы Сургутского района уточнил, стоит ли в таком случае жилье в деревяшке Алены таких денег. Девушка пояснила: «Получается — стоит».

«Дом, о котором идет речь, а это Сибирская, 12, был признан непригодным еще в 2013 году, — заметила Маркова, подчеркивая, что данные об этом находились в свободном доступе, на сайте администрации муниципалитета. — Данный дом стоял в плане на расселение на 2017 год. На сегодня планы администрации по переселению были полностью выполнены. Практически все жители, за исключением нескольких семей, уже с 2017 года проживают в новом капитальном жилье».

В рамках обсуждения Алена Метлицкая была согласна на переселение, исключительно на условиях выкупной стоимости, которую определил ее независимый оценщик.

Однако замглавы Юлия Маркова напомнила, что не согласиться с независимой оценкой, которую проводят лицензированные специалисты, приглашенные администрацией — может только суд.

«Принимая во внимание то, что вам тяжело доплачивать, мы можем проработать с застройщиком индивидуальные условия по площади. Мы сможем подобрать вам квартиру, чтобы доплата была меньше, или ее не было вообще, — выдвиную предложение в ходе встречи Андрей Трубецкой. — У вас сейчас однокомнатная квартира, 28 квадратных метров, но в аварийном жилье, и мы предлагаем до 28 квадратных метров, без доплаты, но в новом доме».

Девушка осталась недовольным и этим предложением — у нее трое детей, по-видимому им станет тесно в жилье такой площади. Хотя 28 квадратных метров, по заявлению самой Метлицкой, семье «вполне хватает».

По итогу попытка мирного урегулирования данного вопроса не дала результата. Сотрудники администрации предложили девушке еще раз подумать над вариантами, которые может предоставить Сургутский район. В дело также подключились судебные органы.

В данный момент в комментариях под видеоблогом главы идет активное обсуждение ситуации. Там свою позицию Алена Метлицкая подчеркнула еще раз:

Некоторые комментаторы поддерживают Алену и ее желание улучшить жилищные условия своей семьи. Однако большинство относится к сложившейся ситуации скептически: