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Полезные сайты и сервисы для сургутян // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Рассказываем, куда эффективнее всего написать, если вы никак не можете попасть на прием к врачу, где найти список с контактами различных общественников города, на какие сайты разместить фото «убитой» дороги или мусорной свалки и проч.

Твой Сургут

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На портале можно разместить информацию о какой-либо проблеме, замечания и предложения. Для удобства пользователей выделены конкретные темы. Например, «дороги», «двор», «личная просьба», «снег», «транспорт» и так далее.

Обращения рассматриваются специалистами администрации. Как отмечают чиновники, они стараются оперативно решать опубликованные проблемы, а в случае, если это невозможно сделать быстро — дать соответствующий ответ.

На 30 ноября этого года уже рассмотрено почти 2800 проблем, и 39 — в процессе.

Послушайте, доктор. ХМАО


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Группа в соцсети «ВКонтакте». Это пилотный проект Минздрава России, который создан для того, чтобы оперативно решать проблемы, с которыми югорчане могут столкнуться на всех этапах оказания медицинской помощи: в поликлиниках, больницах, на приеме у врача и так далее.

Одной из популярных видов жалоб тут, кстати, является невозможность записаться на прием к врачу. Судя по ответам модераторов, такие проблемы решаются очень быстро.

Интерактивная карта свалок


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Общественная интернет-карта, на которой любой пользователь может оставить сообщение и обозначить на ней незаконную свалку.

Полезные телефоны

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Это не отдельный ресурс, а ссылка на раздел на сайте администрации Сургута, в котором указаны полезные телефоны разных ведомств и организаций, в которые можно обратиться, в том числе для подачи жалоб на ту или иную компанию или учреждение.

Карта убитых дорог


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Это общероссийский проект для учета мнения граждан в сфере ремонта дорог. Задача карты — обратить внимание чиновников на улицы, которые прежде всего значимы для жителей. На карте отмечаются дороги Сургута, находящиеся в плохом состоянии.

Так, например, одна из последних записей от 26 октября показывает крайне плохое состояние дороги на проезде Взлётный, 1.

Телефоны доверия и горячих линий в Югре


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Телефон доверия, в отличии от горячей линии, по определению, является анонимным. Имейте это ввиду, когда Вас, разговаривая по телефону доверия, попросят представиться, а Вам бы этого не хотелось.

Портал открытых данных Югры


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Тут горожане могут узнать разную подробную информацию. Например, посмотреть реестр камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей, или данные о доходах и расходах бюджета города, ознакомиться с перечнем подведомственных учреждений культуры, спорта, учреждений по работе с молодежью и проч.

Общественные объединения Сургута


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Раздел на сайте администрации Сургута о том, какие в городе действуют общественные объединения, их контакты и адреса. Например, тут можно узнать, сколько у нас этнических, благотворительных, правозащитных, социальных, военно-патриотических и других сообществ.

Тут же размещен справочник для мигранта.

Информация о ТОСах Сургута


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Раздел на сайте администрации Сургута, где размещается информация о ТОСах города: список председателей ТОСов с контактами, карта ТОС, их отчеты и проч.

Информация о любых домах


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На этом портале в разделе «Мой дом» можно узнать информацию по любому дому в Сургуте. Например, год постройки и ввода в эксплуатацию, серию и тип постройки, тип дома, количество этажей, лифтов, общую площадь дома, площадь парковки, класс энергоэффективности и проч.

Также здесь размещается информация об УК, которая обслуживает дом, установленных тарифах за услуги, выполняемые коммунальщиками работы и так далее.


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Сегодня в 17:13, просмотров: 179, комментариев: 0


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