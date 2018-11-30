Имидж — всё, жажда — ничто!

Заседание в колхозе. Тема совещания — как назвать. Хочется так, чтобы и круто, и солидно, и соседи обзавидовались. Долго спорили, ругались, устали. В конце вечера тракторист Вася предложил: «А давайте назовем наш колхоз в честь Рабиндрата Тагора!» Немая пауза в зале и вопрос председателя: «А это че, Вась?», тот отвечает: «Я не знаю, но уж очень на наше «Разъедрить твою мать» похоже!».

Гениальный лозунг нашего времени. Сегодня имидж и пиар важнее любых, даже базовых потребностей. Форма важнее содержания, или как говорят в Одессе: «хороший понт — дороже денег!». Знающие люди не зря говорят: «как назовешь лодку — так она и поплывет!»

Ну, скажите, разве могут нормально летать самолеты из аэропорта с таким странным названием "Сургут"? Что это за слово, и что оно означает? Какой в нем вообще скрывается смысл? Может, там ругательство какое хантыйское? Да, чего греха таить, уже и сам город с таким названием вызывает бооольшое сомнение. По крайней мере, у таких же больших мастеров пиара. Поэтому, как вариант — «Салманов-сити». А что, улица уже есть, дом тоже, чем город-то хуже?

А Ханты-Мансийск? Вообще ведь ни в какие ворота! Другое дело – «Филипенко-холл». Пусть умоются товарищи из Вашингтона, мы тоже умеем! Тем более, это тот самый редкий случай, когда форма вполне будет соответствовать содержанию. Вы вспомните, чем была эта деревня до Александра Васильевича? И сколько он там всего понастроил (Москва отдыхает, но до нее мы еще доберемся)! Жаль только Васильичу злые завистники из Кремля не дали гостиницу 200 метровую возвести, чтоб ее из космоса можно было видеть, и остров «Югра» в Черном море насыпать – ах, какой был проект! Где там Дубаи со своими мини-островами.

А река Обь? Ну, вот что это за название? Как на нем можно воспитывать нашу молодежь? Однозначно – только река «Ермак»! Коротко и ясно – «пришел, увидел, покорил!» Всем сразу понятно, как мы будем действовать с врагами, захватившими наши земли тыщу лет назад.

Ну, и наконец, Москва! — «Как много в этом слове». А чего там много-то? Ничего непонятно. В честь, какой-то когда-то маленькой гнилой речушки? Нет, братцы, это не патриотично! И уж совсем не актуально. Предлагаю назвать именем нашего президента! И хочу посмотреть на «героя», который скажет что-нибудь против!

Так что, собираем подписи, «господа». Вот тоже, кстати, слово, с которым нужно как-нибудь разобраться. Не «нашенское» оно какое-то.