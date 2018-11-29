​А разве нас не спрашивали?

В Сургуте закончилось очередное голосование за лучшие общественные инициативы. О том, как проходило прошлое, можно почитать тут. На протяжении н-ного времени чиновники и депутаты призывали горожан отдавать свои голоса за понравившиеся варианты, чтобы в итоге материализовать на улицах города проекты-победители в первую очередь.

Итоги опубликованы на сайте проекта «Бюджет Сургута Online»:

Инициативы, вошедшие в финальный список:





Лидеры голосования среди сургутян:





Всего одно совпадение. Как так вышло, что предпочтения порядка 19 тысяч сургутян, которые решили высказать свое мнение и проголосовать, остались не удел, непонятно.

И тем более не понятно, почему их мнение не учли в то время, как на всех самых популярных публичных площадках власть активно говорит о своей открытости и готовности к взаимодействию и диалогу.

Еще примеров? Пожалуйста!

Турникеты, сокращение числа автобусов на маршруте, «теплые» остановки и другие нововведения.

Реакция на переименование местного аэропорта. Кстати, в Пермском крае власти не побоялись и отстояли старое название авиагавани.

Замена руководства спортивного блока, а не его временное отстранение от дел. Думаю, в других регионах при таком общественном и политическом резонансе чиновник бы уже давно потерял свое кресло.

Отмена льгот для многодетных семей в канун года Семьи в Югре.

Резонанс на способ умерщвления бродячих животных.

Но вы все равно голосуйте, пишите отзывы и комментарии, и вас обязательно поблагодарят за участие в жизни города!

P.S.: Так как ни мы, ни вы до конца не поняли, как происходит оценка проектов «Народным советом», мы позвали одного из его членов — Юрия Стрельца — на интервью. Читайте его в ближайшее время на siapress.ru.