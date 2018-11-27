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Пусть они поют свою музыку

Элджей, которого некоторые очень не ждут в Сургуте, отменил концерт в Якутске. Организаторы объяснили, что сделано это из-за угроз от местных активистов, которые поступали в адрес артиста. Я знакома с творчеством Элджея только благодаря Ивану Урганту и Муз-ТВ, которое время от времени смотрит мой ребенок. То есть — не фанат. И вполне могу допустить, что это просто пиар-ход, сделанный на волне внимания к отмене концертов молодых артистов в разных регионах страны. Почему бы не отказаться от поездки в Якутск — добираться дорого, и погода не очень.

Но. Больше всего во всей этой ситуации меня пугает именно то, что, оказывается, отменить концерт любого артиста можно только потому, что его творчество не нравится именитым и не очень спортсменам, различного рода активистам и некоей «родительской общественности». То есть какая-то определенная группа людей со своим музыкальным вкусом, который, может, и не вкус вовсе, в состоянии влиять на такие вот вещи.

Обсуждая эту ситуацию, многие (например, ведущий «Дождя» Михаил Козырев) сходятся во мнении, что команды «мочить рэперов» сверху не было. И это просто желание выслужиться некоторых людей на местах. Но складывается впечатление, что эти «люди на местах» (добровольно или нет) стали удобным инструментом государственной цензуры. Может, сейчас этот инструмент государству и без надобности, но оно уже знает, на кого можно положиться в случае чего. Просто вооружись такими понятиями, как «патриотизм», «забота о подростках», «борьба за чистоту языка» (этот ряд можно продолжать) и поднимай хай, лови хайп, запрещай, кого хочешь (или кого можешь). А там, глядишь, тебя заметят старшие товарищи, и попрет общественно-политическая карьера. А в домах культуры будут выступать только одобренные на худсовете артисты.

Я заканчивала школу в конце 90-х. Мы тогда слушали группу «Уличный цирк». Думаю, некоторые сургутяне знают, что в их песнях было все — и о сексуальных отношениях в подъезде, и о запрещенных препаратах, и о нехороших качествах стражей порядка. Мы проводили время в подъездах и ничем высокохудожественным там не занимались. Мы не интересовали никаких активистов и родительские комитеты. Потому что тогда даже в благополучном Сургуте большинство людей были заняты тем, что решали, как из «ножки Буша» приготовить первое, второе и компот.

Сейчас мы взрослые. Среди моих тогдашних приятелей есть педагоги, медики, нефтяники, бизнесмены, естественно — охранники. Некоторые умерли, в том числе из-за наркотиков и СПИДа. Но не все те, кого сгубили социальные болезни, слушали что-то типа «Уличного цирка». Среди них были и поклонники Кая Метова и «Кар-Мэн». Согласитесь, тогда их надо было спасать не от «Уличного цирка». А ровно от того же самого, от чего надо спасать нынешних подростков. От доступности наркотиков, от незанятости... Почему всех мастей активисты не берутся решать реальные проблемы? В своем городе, дворе, подъезде. Подойдите к старожилу любого дома, и он вам расскажет, где в нем «проститутошная», наркопритон, и где чаще всего делают закладки. Берите информацию и боритесь. Что мешает?

Конечно, борьба с матерящимися музыкантами не то же самое, что борьба с наркобизнесом. В борьбе с последним словишь не хайп, а, в лучшем случае, по печени. Но это же вполне реальная проблема. Творчество — всего лишь отражение реальности. Но выходит так, что наркотикам, преступности и различного рода беспределу можно иметь место быть, но о них нельзя петь. Мне, как маме семилетнего мальчика, хочется, чтобы было наоборот. Я не хочу, чтобы какой-то худсовет решал, что ему слушать, смотреть и читать. Я хочу, чтобы он выбирал ЭТО сам. А что он выберет — концерт квартета Алексея Подымкина или Хаски - зависит от меня, а не от какого-то там родительского комитета. Пусть они все просто поют свою музыку. Тем более, это у них у всех получается хорошо. У каждого по-своему.

Вчера в этом можно было убедиться во время концерта солидарности, который дали Oxxxymiron, Баста и Noize MC в поддержку Хаски, которого один и тот же суд арестовал на 12 суток, а потом отпустил. Самым трогательным моментом (трансляцию я смотрела на «Дожде») стало совместное исполнение хита Басты «Моя игра». Зрители в клубе плакали, когда в конце выступления на сцену вышли и начали петь Фейс, Вера Полозкова, Андрей Бледный, Рома Жиган, Loqiemean, Маркул, Томас Мрази... Такая прививка творчеством против мракобесия. Но только для тех, кому доступен «Дождь».


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Сегодня в 16:24, просмотров: 239, комментариев: 7


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Комментарии:
Серж
не нравится
Сегодня в 16:46
А что Гнойного забыли? Весёлая компания! Конечно, это всё не моё. я не в том возрасте. Но давайте согласимся, что мат, например, со сцены - это не хорошо, что тексты песен никакие и деструктивные. А тут сразу запели о цензуре. Я, например, рад, что в Сургуте есть среди молодёжи здоровые силы, которые понимают что у чему.
Моби Серж
не нравится
Сегодня в 17:42
Эти «здоровые силы» насильно тащат на концерты что ли? Не хочешь мата -не ходишь на концерты с матом, в чем проблема?
Моби Моби
не нравится
Сегодня в 17:44
Вот молодежь со здоррвыми силами и выбирает сама, чего слушать, ей всякие советчики не нужны
Dochimacho Серж
не нравится
Сегодня в 17:52
Чем Вам мат не угодил? Памятник устного народного творчества русского народа. Фольклор. Кто знает - тот молодец.
Серж
не нравится
Сегодня в 18:00
Ребята, есть
закон, запрещающий мат со сцены. Так надо его выполнять. Всё правильно. И нет никакой цензуры.
Моби Серж
не нравится
Сегодня в 18:03
Эээ, куда это ты - если брать закон, то там наказание за мат, и рекмендация по возрасту. Про запрет ничего.
Соответственно, я как родитель сам решаю, вести туда ребенка или нет. Потому советчики-активисты продолжают идти мимо.
Моби Серж
не нравится
Сегодня в 18:05
Про запрет концертов, конечно же

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