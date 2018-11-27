Одним выстрелом — трёх зайцев

Примерно пять лет назад рядом со зданием Сургутгазпрома, построенного болгарскими строителями фирмы «Сиконко», появилось новое здание ООО «Газпром переработка». Тогда еще российский Газпром пребывал в расцвете сил, являлся одной из самых богатых и мощных компаний в мире. На месте сургутского Газпрома появились «Газпром трансгаз Сургут» по главе с бывшим (до «расщепления») главным инженером Игорем Ивановым и «Газпром переработка» во главе с бывшим генеральным директором Юрием Важениным. Здание к новому 2016 году завершили, начали приобретать и завозить мебель и оборудования, но до новоселья так и не дошло.

Неожиданно Юрия Ивановича отозвали из отпуска, чтобы «сдать дела» 42-летнему (тогда) «варягу» Марату Гараеву. То ли это было давнее решение Алексея Миллера, то ли что, но вслед за увольнением Важенина последовало решение о переводе ООО «Газпром переработка» в Санкт-Петербург . Приехавший новый руководитель заморозил работы по завершению нового здания важенинского Газпрома. Опустело здание в центре города в форме перевернутой пирамиды у Старого Сургута. Здания Газпрома, на строительство которых истрачен не один миллиард рублей, остались без дела. «Пирамиду», говорят, кое-как продали, но покупателя для здания у «ивановского» Газпрома даже за полцены найти не могут. Экономическое состояние России сейчас таково, что желающих, и что более важное – имеющих возможности его купить, уже нет.

Видя, что и в югорском бюджете не скоро найдутся средства для нового строительства нужных для развития города объектов в Сургуте, предлагаю: новое, ныне «замороженное», здание ООО «Газпром переработка» в счет доли налогов «главного» Газпрома передать Югре, а она – Сургутскому государственному университету под Институт медицины, биологии и экологии. Площади под аудитории и лаборатории, ныне занимаемые Медицинским институтом и биологическим факультетом в первом корпусе университета передать для развития направлений строительного, химического и других необходимых региону инженерных направлений, открытие и развитие которых тормозится отсутствием необходимых площадей. Тогда рядом с УНИКИТом появится и так необходимый Югре (и Ямалу) Политехнический институт.

При нынешнем «аховом» состоянии экономики и финансов России, надеяться в ближайшие годы приступить к строительство новых корпусов университета просто нереально. Да и для строительства нужны будут в разы большие деньги, чем те, за которые сегодня можно приобрести готовое и уже построенное здание.

Так одним выстрелом убьем двух зайцев: на перспективу обеспечим зданиями Институт медицины, биологии и экологии и Политехнический институт СурГУ. Причем к этим институтам можно открыть колледжи для подготовки медицинских и инженерных кадров для нужд региона.

Расположение медицинского института рядом с клинической больницей позволит на площади от здания СИА-ПРЕСС до «Газпром трансгаз Сургут» построить современные корпуса новых и крайне необходимых городу и региону специализированных отделений. Например, неврологии, нейро-сосудистой хирургии, офтальмологии и другие. На нынешней территории Сургутской центральной клинической больницы места для строительства новых корпусов больше нет, и открывающейся возможности надо использовать.

Население города и района реально приближается к полумиллиону. Необходимость строительства новых объектов медицины рано или поздно станет неизбежной. Эта территория, расположенная в центре города, с удобной транспортной развязкой, с прекрасной зоной для отдыха и прогулок на оба берега рукава Саймы и Парка старожилов прекрасно подходит для этой цели.

Нельзя допустить, чтобы на этом месте появились очередной отель, торговый, развлекательный или СПА-центр.

Настоятельно просим депутатов от Сургута – от городских и окружных до депутатов Государственной Думы, подключиться к решению этой проблемы. Мы готовы оказать им помощь сбором подписей и проведением митингов и собраний.

Прошу вас, дорогие сургутяне, поддержите эту идею

Кстати, на тех встречах с Вадимом Шуваловым в начале февраля, о которых я упомянул в опубликованной 21 ноября статье «Сургутяне должны знать» мы разговаривали и об этом вопросе. Выезжали на место, прошагали пешком по снегу до моста через Сайму у Газпрома. Жаль, что этот разговор более девяти месяцев назад не получил продолжение. Может, сейчас получится?