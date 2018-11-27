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Одним выстрелом — трёх зайцев

О передаче пустующего здания ООО «Газпром переработка» Сургутскому госуниверситету

Примерно пять лет назад рядом со зданием Сургутгазпрома, построенного болгарскими строителями фирмы «Сиконко», появилось новое здание ООО «Газпром переработка». Тогда еще российский Газпром пребывал в расцвете сил, являлся одной из самых богатых и мощных компаний в мире. На месте сургутского Газпрома появились «Газпром трансгаз Сургут» по главе с бывшим (до «расщепления») главным инженером Игорем Ивановым и «Газпром переработка» во главе с бывшим генеральным директором Юрием Важениным. Здание к новому 2016 году завершили, начали приобретать и завозить мебель и оборудования, но до новоселья так и не дошло.

Неожиданно Юрия Ивановича отозвали из отпуска, чтобы «сдать дела» 42-летнему (тогда) «варягу» Марату Гараеву. То ли это было давнее решение Алексея Миллера, то ли что, но вслед за увольнением Важенина последовало решение о переводе ООО «Газпром переработка» в Санкт-Петербург . Приехавший новый руководитель заморозил работы по завершению нового здания важенинского Газпрома. Опустело здание в центре города в форме перевернутой пирамиды у Старого Сургута. Здания Газпрома, на строительство которых истрачен не один миллиард рублей, остались без дела. «Пирамиду», говорят, кое-как продали, но покупателя для здания у «ивановского» Газпрома даже за полцены найти не могут. Экономическое состояние России сейчас таково, что желающих, и что более важное – имеющих возможности его купить, уже нет.

Видя, что и в югорском бюджете не скоро найдутся средства для нового строительства нужных для развития города объектов в Сургуте, предлагаю: новое, ныне «замороженное», здание ООО «Газпром переработка» в счет доли налогов «главного» Газпрома передать Югре, а она – Сургутскому государственному университету под Институт медицины, биологии и экологии. Площади под аудитории и лаборатории, ныне занимаемые Медицинским институтом и биологическим факультетом в первом корпусе университета передать для развития направлений строительного, химического и других необходимых региону инженерных направлений, открытие и развитие которых тормозится отсутствием необходимых площадей. Тогда рядом с УНИКИТом появится и так необходимый Югре (и Ямалу) Политехнический институт.

При нынешнем «аховом» состоянии экономики и финансов России, надеяться в ближайшие годы приступить к строительство новых корпусов университета просто нереально. Да и для строительства нужны будут в разы большие деньги, чем те, за которые сегодня можно приобрести готовое и уже построенное здание.

Так одним выстрелом убьем двух зайцев: на перспективу обеспечим зданиями Институт медицины, биологии и экологии и Политехнический институт СурГУ. Причем к этим институтам можно открыть колледжи для подготовки медицинских и инженерных кадров для нужд региона.

Расположение медицинского института рядом с клинической больницей позволит на площади от здания СИА-ПРЕСС до «Газпром трансгаз Сургут» построить современные корпуса новых и крайне необходимых городу и региону специализированных отделений. Например, неврологии, нейро-сосудистой хирургии, офтальмологии и другие. На нынешней территории Сургутской центральной клинической больницы места для строительства новых корпусов больше нет, и открывающейся возможности надо использовать.

Население города и района реально приближается к полумиллиону. Необходимость строительства новых объектов медицины рано или поздно станет неизбежной. Эта территория, расположенная в центре города, с удобной транспортной развязкой, с прекрасной зоной для отдыха и прогулок на оба берега рукава Саймы и Парка старожилов прекрасно подходит для этой цели.

Нельзя допустить, чтобы на этом месте появились очередной отель, торговый, развлекательный или СПА-центр.

Настоятельно просим депутатов от Сургута – от городских и окружных до депутатов Государственной Думы, подключиться к решению этой проблемы. Мы готовы оказать им помощь сбором подписей и проведением митингов и собраний.

Прошу вас, дорогие сургутяне, поддержите эту идею

Кстати, на тех встречах с Вадимом Шуваловым в начале февраля, о которых я упомянул в опубликованной 21 ноября статье «Сургутяне должны знать» мы разговаривали и об этом вопросе. Выезжали на место, прошагали пешком по снегу до моста через Сайму у Газпрома. Жаль, что этот разговор более девяти месяцев назад не получил продолжение. Может, сейчас получится?


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Сегодня в 16:00, просмотров: 258, комментариев: 4


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 16:18
Уважаемый автор, ни одно из тех благих дел, что Вы перечислили - власти нафиг не упёрлись. Надо надо надо.... Никому ничего не надо
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:42
Даже саму власть менять, которой ничего не надо, никому не надо.
Мудрец
не нравится
Сегодня в 16:55
Гражданин Атанасов профессиональный демагог и популист. Для него главное вбросить любую громкую иде. Ничего что она глупа, дика и непроработана. Зато -вот он наш герой! Атанас Атанасович. Красавец.

Все беды страны нашей вот от таких демагогов - со времен Керенского еще.
Сергей Б
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Сегодня в 18:02
Вот Мудрецу, ничего не надо, кроме мармелада. Однако, мармелад, тоже, кто-то, когда-то придумал. Вот Петр I, когда-то картошку завез в Россию, народ ел и плевался, куча потравилась. А потом ничё, разобрались, что надо клубни есть, а не листья, прижилось.

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