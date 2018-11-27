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Югорский край Екатерина Лоншакова не променяла ни на блистательный Санкт-Петербург, ни на любой другой уголок России

26 ноября 2018 года на 81-м году жизни, после продолжительной болезни ушла из жизни подвижница культуры Сургута, человек, более полувека посвятивший самоотверженному служению делу музыкального просветительства Югорской земли; Председатель региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Общество русской культуры», основатель и первый директор Сургутского Колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского Екатерина Лоншакова.

Родилась Екатерина Владимировна 20 декабря 1937 года в деревне Лямино Сургутского района Тюменской области.

Ее трудовая биография началась в 1955 году, когда по окончании Тобольского культпросветучилища Лоншакова была направлена на работу в Сургут художественным руководителем городского Дома культуры и хорового коллектива учителей города.

Педагогическая деятельность Екатерины Лоншаковой началась в должности учителя пения средней школы № 1 в 1960 году.

С 1964 по 1983 годы она преподаватель, а позднее - заведующий теоретическим отделом Сургутской детской музыкальной школы № 1, у истоков создания которой в 1920 стоял сургутский просветитель Аркадий Степанович Знаменский.

В 1966 году Екатерина Владимировна оканчивает клубное отделение Ленинградского института культуры им. Н.К. Крупской, а в 1974-м еще и дирижерско-хоровое.

В 1983 году Екатерину Лоншакову назначают директором Детской музыкальной школы № 1 города Сургута. Став руководителем, она поэтапно реорганизовала ее в среднюю экспериментальную школу русской культуры им. А.С. Знаменского (1993 г.), а затем - в муниципальное образовательное учреждение «Колледж русской культуры им А.С. Знаменского».

«Мы ведь не ждали официальных документов и стандартов. Когда в 1990-е годы все рушилось на уровне страны, мы создавали новое учебное заведение, которое вырастили изнутри. И сегодня молодые люди приходят к нам и получают достойное образование по исполнительскому искусству, фольклору, театральному, звукооператорскому мастерству. Погружаясь в подлинную традицию земли югорской, наши ученики и выпускники становятся другими - духовно богатыми людьми, уважающими традиции и культуру».

Земной путь Екатерины Владимировны закончился в гСургуте, которому она служила верой и правдой до последних мгновений жизни. Осиротел Колледж, осиротела Сургутская земля, осиротел ее родной Югорский край, который Лоншакова не променяла ни на блистательный Санкт-Петербург, ни на любой другой уголок России.

В памяти всех знающих ее коллег, учеников, родителей и земляков Екатерина Владимировна Лоншакова навсегда останется человеком с горячим сердцем и возвышенной душой, пронзительно любящим свою Родину и неустанно радеющим за судьбу её подрастающего поколения; дальновидным флагманом русской культуры, руководителем неиссякаемой творческой энергии и исполинской воли, проницательным и талантливым, ласковым и заботливым учителем, любящей мамой и бабушкой, а для каждого из нас – на редкость отзывчивым, проникновенным, теплым и внимательным человеком.

Прощание с Лоншаковой Екатериной Владимировной состоится 28 ноября, с 9:00 до 10:00, в концертном зале БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», в 10:30 состоится отпевание в храме Георгия Победоносца, в 13:00 - похороны на кладбище села Тундрино сельского поселения Тундрино, в 16:00 – поминальный обед в Сургутской филармонии.

Почетные звания и награды

  • «Заслуженный работник культуры РСФСР» (1988 г.)
  • Член-корреспондент Петровской академии искусств
  • «Почётный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (2003 г.)
  • Знак «За заслуги перед городом Сургутом» с занесением имени в Книгу Почёта города Сургута (2007 г.)
  • Знак «За преданность профессии» (2013 г.)
  • Почетная грамота Министерства культуры РСФСР и Центрального комитета профсоюза работников культуры
  • Благодарственные письма Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа
  • Орден святой Ефросиньи IIIстепени (2018 г.)

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Сегодня в 09:46, просмотров: 21, комментариев: 0


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