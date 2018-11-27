​Она была истинным патриотом России

С Екатериной Владимировной Лоншаковой мы были знакомы более 30 лет… Истинная сибирячка, патриот своей малой родины, своей страны, Екатерина Владимировна в личных беседах на тему русской культуры (в широком понимании этого слова) часто размышляла о многонациональном единстве России.

Она говорила, что очень понимает Владимира Владимировича Путина, буквально цитировала его выступления. И сама Екатерина Владимировна обладала подлинными лидерскими качествами, умела объединять людей для новых проектов, руководила несколькими коллективами. Редко встречается столь самоотверженное служение обществу!

Она была инициатором мощного проекта — «Славянский ход» и лично руководила экспедициями в самые отдаленные уголки Югры, собирая бесценный этнографический материал у старожилов Западной Сибири. Она продолжила дело своего учителя Аркадия Знаменского и прославила колледж его имени далеко за пределами региона проектом «Знаменские чтения».

Припомнить все фестивали, конгрессы и симпозиумы, организованные Екатериной Владимировной во имя сохранения русской культуры, невозможно.

Всей душой она вкладывалась в «Пасхальные хоровые ассамблеи» – еще одно ее детище. Вдохновляла руководителей общеобразовательных учреждений на приобщение учащихся к духовным песнопениям, и контролировала процесс, и полностью погружалась в него. И наш дом, Сургутская филармония, всегда был открыт для любых ее проектов.

За сохранение и развитие традиций края, за «труды на ниве духовно-нравственного воспитания» Екатерине Владимировне вручен орден Русской Православной Церкви преподобной Ефросинии, великой княгини Московской.

Ей удавалось сохранять внешнюю природную красоту, искусно следовать моде, оставаясь при этом преданной русскому народному костюму. В этих многочисленных нарядах-произведениях искусства она была так органична, так прекрасна, что сходу располагала к себе собеседников, новых соратников.

Уход такой фигуры — это невосполнимая утрата для города и всего округа. Глубоко скорбим и выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память о Екатерине Владимировне Лоншаковой навсегда останется в сердцах ее земляков…

Фото: ugraeparhia.ru