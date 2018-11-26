Нефтяная рулетка

Мировые цены на нефть в последние недели падают. Сейчас стоимость барреля марки Brentзакрепилась на отметке в 60 долларов, но это все равно меньше показателей, которые были заложены российским Минфином в проекте бюджета на 2018 год. Дальнейшее снижение котировок вполне вероятно, учитывая рекордную добычу нефти в США и успех президента Дональда Трампа в переговорах с Саудовской Аравией. Портал siapress.ru решил выяснить, что произойдет с бюджетом Югры после такого падения цен на углеводороды.

Сейчас состояние окружной казны внушает сдержанный оптимизм – на 8 ноября профицит составил почти 40 миллиардов рублей. Большая часть этих доходов сформировалась благодаря увеличившемуся налогу на прибыль предприятий топливно-энергетического сектора за счет повышения цен на нефть и увеличения объемов ее добычи. Сыграла свою роль и положительная курсовая разница, стоимость которой выражена в иностранной валюте. При этом проект регионального бюджета на 2018 год был сверстан исходя из цены, которую установил Минфин – 69,3 долларов за баррель. Исходя из этого можно сделать предположение, что профицит должен испариться вместе со снижением цен на нефть, однако это не совсем так, уверен депутата Госдумы Владимир Сысоев.

«Большую часть года цены на углеводороды были выше указанных Минфином 69,3 долларов, так что все это время бюджет округа мог получать от нефтегазовых компаний больше доходов, чем планировалось изначально. Падение нефтяных котировок пришлось на конец года, так что никакого критического влияния на профицит это оказать не должно. Другое дело, куда пойдут эти дополнительные доходы. Я считаю, что их необходимо пустить на социальные проекты, главным образом – на переселение людей из ветхого и авариного жилья», – отметил Владимир Сысоев.

В то же время в правительстве округа уклонились от ответа на вопрос СИА-ПРЕСС о влиянии падения нефтяных котировок на бюджет Югры. Там заявили, что «на динамику поступлений налога влияет не только цена на нефть, но и такие объективные факторы, как курс доллара, объем добычи и реализации нефти, затраты, убытки, обязательства компаний в иностранной валюте, оценить влияние колебаний стоимости нефти на ожидаемый профицит бюджета Югры не предоставляется возможным».

В будущее в окружном правительстве смотрят с куда большим пессимизмом (а, может быть, и с реализмом). Так доходы бюджета на 2019 год находятся на уровне 187,6 миллиардов рублей, в том время как расходы – 208 миллиардов рублей. Налицо дефицит в 20,4 миллиарда, и он, по планам югорских властей, будет только возрастать – до 24,8 миллиардов рублей в 2020 году и 26,1 миллиардов рублей в 2021 году. Конечно, можно надеяться на очередной скачок цен на углеводороды, но тогда это уже похоже не на продуманный план развития региона в частности и страны в целом, а на игру в русскую рулетку: повезет - не повезет.