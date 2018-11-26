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​Указ сверху или перегибы на местах? Михаил Козырев о ситуации с Хаски и отменой рэп-концертов

Скрин видео vk.com/yeltsincenter
Скрин видео vk.com/yeltsincenter

Отмена концертов рэп-исполнителей, а также ситуация с Хаски, которого арестовали в Краснодаре на 12 суток, стала одной из обсуждаемых тем на фестивале «Слова и музыка свободы», который состоялся в минувшие выходные в екатеринбургском Ельцин-центре.

Сургут вся ситуация вокруг российских рэп-исполнителей задела, кажется, по касательной: концерт Элджея состоится с поправкой на возраст, Егор Крид сможет выступить, но уже не в Ледовом дворце спорта. Повышение возрастного ценза — явная заслуга активистов, которые раскачали общественное мнение, а сейчас готовят круглый стол, на котором планируют обсудить схему, которая не пустит на «нехорошие» концерты подростков. По просьбе обозревателя siapress.ru ведущий программ «Дождя» Михаил Козырев после своей лекции «Музыка протеста» высказал свое мнение: отмена концертов и арест Хаски — это возвращение тотальной цензуры или перегибы на местах?

«У меня складывается такое ощущение, что системной команды сверху: «Давайте мочить рэперов» — не было. Но я легко могу себе представить, что дочь какого-нибудь серьезного силовика неожиданно каким-то образом оказалась в больнице. И этот папа сидит около ее койки, где ее выхаживают, берет ее телефон, и смотрит, что она слушает. И там подряд: Элджей, Федук, Хаски. «Какой Хаски? Ну-ка давай послушаю». И он начинает слушать это и думает: «Ничего себе, что она слушает!». Приходит на службу и говорит: «Что-то этот Хаски оборзел в конце концов, давайте-ка его «замочим». И вот таким образом это расходится. То есть это не централизованная команда. Просто, к сожалению, мы живем в стране, в которой коррумпированные силовые ветви власти ведут безнаказанное существование. Что они хотят, то они с нами и сделают. Увы».

Еще раз эту же тему подняли во время публичной беседы Козырева и ведущих YouTube-шоу «Вписка» Коли Редькина и Васи Трунова. Последние убеждены, что в данном случае вопрос «не про власть, а про дурость на местах»: «Концерты группы IC3PEAK в Казани, концерт Хаски, Элджея и других ребят пытались отменить, потому что в каждом городе появляются городские сумасшедшие — родительские собрания, которые видят в этом зло».

«Я не думаю, что это доктрина, спущенная сверху, — согласился с ведущими «Вписки» Козырев. — Но это, во-первых, создание атмосферы в стране, когда, в принципе у артистов могут отменить концерты, а во-вторых, это конкретные люди на местах, которые изо всех сил хотят выслужиться».

Анонсируя совместный концерт Оксимирона, Басты и Noize MC в поддержку рэпера Хаски, который состоится в Москве 26 ноября, Козырев отметил: «Я думаю, что объединение Басты, Оксимирона и Нойза произошло потому, что абсолютно очевидно, что в воздухе витает ощущение того, что пришли за рэпом. <...> Явно каждый из этих артистов ощутил, что если сегодня это случилось с Хаски, то завтра это может случиться и с ним».

Кстати, адвокат Алексей Аванесян сообщил в Facebook, что 26 ноября Первомайский районный суд Краснодара отменил решение об аресте Хаски на 12 суток за мелкое хулиганство. Повлияет ли это на проведение «концерта солидарности» - неизвестно. Но, судя по всему, у рэпера появилась возможность принять в нем участие.


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Сегодня в 16:27, просмотров: 194, комментариев: 1


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 16:45
Никогда не обращал внимания на рссукий гогнорэп и считал его быдлом, но теперь обратил. Прослушал фейса, щас этого ... как его ... тоже надо. Спасибо запретителям, они просветители

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