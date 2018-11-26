Приношу самые искренние соболезнования родным и близким Екатерины Владимировны Лоншаковой в связи с тяжелой утратой. Сегодня не стало творческого человека, идейного вдохновителя, наставника и друга тысяч югорских детей, не стало единомышленника культурных деятелей не только региона, но и России. Не стало Екатерины Лоншаковой, которая вопреки современным тенденциям и спросу молодежи на спорное современное искусство, оберегала исконно русскую культуру и делала ее интересной для всех.

Екатерина Лоншакова родилась в Лямина Сургутского района. Наверное, именно поэтому так остро ощущала всю боль российских деревень во времена всепоглощающей урбанизации. Возглавляя Общество русской культуры, Екатерина Владимировна вместе со своими коллегами раскрыла огромный культурно-исторический потенциал нашего Тундрино для воспитанников школы русской культуры им. А. С. Знаменского. Именно это поселение стало площадкой для реализации проекта «Будущее села Югры». Удивительно, но в эпоху интернета дети и подростки отдали предпочтение мастер-классам по ткачеству, гончарному делу, деревоообработке… Искренне верю в то, что начатое первым руководителем школы им. А. С. Знаменского дело, будет жить и дальше.

Ветеран труда, заслуженный работник культуры РСФСР, член-корреспондент Петровской академии искусств и культуры, почетный гражданин Югры, обладатель благодарственных писем губернатора ХМАО, Министерства культуры РСФСР… Звания и регалии Екатерины Лоншаковой можно перечислять долго. Они являются отличным доказательством того, что всю свою жизнь она занималась по-настоящему важным и нужным делом. Светлая память!