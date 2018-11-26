Депутаты и аппарат Думы города Сургута выражают глубокое соболезнование родным и близким Екатерины Владимировны Лоншаковой! Она продолжила дело своего учителя Аркадия Знаменского и даже превзошла его. Колледж Русской культуры им. Знаменского – гордость нашего округа. И это – заслуга Екатерины Владимировны.

Екатерина Владимировна - настоящий патриот своей земли! «Знаменские чтения», «Пасхальные ассамблеи», экспедиция «Славянский ход», - это лишь немногие из масштабных проектов, которые воспитывают в наших людях духовность. Она учила своих учеников любить русскую культуру, свой край, свою страну. Любить так, как любила она… Всем, кто знал Екатерину Владимировну, работал с ней, учился у нее, будет не хватать ее тепла, заботы и теплых слов. И мы все скорбим вместе с ними, скорбим, что ушел из жизни человек, болевший всей душой за свое дело, свой край, свою Родину…