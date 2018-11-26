«Екатерина Владимировна — это человек, который не просто мечтал о великом, но и воплощал все свои идеи в жизнь! Пассионарная личность, со смертью которой ушла целая эпоха. Она дала путевки в жизнь многим десяткам детей из школы русской культуры им. А. С. Знаменского, привила правильный вкус к классическому музыкальному искусству и особенно к традиционной русской культуре! Эта потеря невосполнима. Но я думаю, что дело Екатерины Владимировны будут продолжать ее ученики, которые разлетелись по всему белому свету и которые трепетно взрастили и несут те зерна добра, которые она в нас вложила. Сургут потерял бесценного человека. Вечная память моему дорогому учителю...»