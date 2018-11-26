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Более полувека Екатерина Лоншакова посвятила делу музыкального просветительства

26 ноября на 81 году жизни скончалась Заслуженный работник культуры, Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основатель Сургутского колледжа русской культуры имени А.С. Знаменского и городского объединения «Общество русской культуры» Екатерина Владимировна Лоншакова.

Это невосполнимая утрата для города и всего округа. Более полувека Екатерина Лоншакова посвятила делу музыкального просветительства, внесла неоценимый вклад в духовного-нравственное воспитание детей и молодежи, возрождение русской национальной культуры, сохранение и развитие традиций края.

Екатерина Владимировна родилась 20 декабря 1937 в деревне Лямино Сургутского района. Окончила Тобольское культпросветучилище, Ленинградский институт культуры им. Н.К. Крупской. Вся трудовая деятельность Екатерины Лоншаковой связана с Сургутом. В 55-ом году направлена на работу в Сургут художественным руководителем городского Дома культуры. С 1960 была учителем пения средней школы № 1, с 1964 – преподавателем Сургутской детской музыкальной школы № 1, а с 1983 г. – директором. Став руководителем, она успешно реорганизовала учреждение сначала в среднюю экспериментальную специализированную школу русской культуры им. А.С. Знаменского, а затем в муниципальное учреждение «Колледж русской культуры им. А.С. Знаменского». В 1990 году организовала и возглавила городское общественное объединение «Общество русской культуры», а в 1994 г. – региональное.

С 91-года по инициативе Екатерины Лоншаковой в Сургуте, а затем и в Ханты-Мансийске проводился праздник славянской письменности и культуры, с 2002 года – Дни славянской культуры и письменности. Под ее руководством совершались экспедиции «Славянский ход», в ходе которых изучались проблемы межэтнического взаимодействия, сохранения языковых и культурных традиций коренного населения Югры, собирался богатейший фольклорный, этнографический материал, предметы быта и культуры русских старожилов Западной Сибири и обских угров. С 2003 года в городах Югры обществом стали ежегодно проводиться «Пасхальные хоровые ассамблеи» – духовные песнопения в исполнении детских и взрослых певческих коллективов.

Многие проекты, реализуемые колледжем и Обществом русской культуры при поддержке Правительства округа и Администрации города, стали основой формирования гражданского общества на территории Югры.

Ветеран труда (1986), заслуженный работник культуры РСФСР (1988), член-корреспондент Петровской академии искусств и культуры (1997). Награждена благодарственными письмами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, Почетной грамотой Министерства культуры РСФСР и Центрального комитета профсоюза работников культуры. В 2003 году Екатерине Лоншаковой присвоено звание «Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа». В 2007 году награждена знаком «За заслуги перед городом Сургутом», имя Екатерины Лоншаковой внесено в Книгу Почета города Сургута.

Мы будем помнить ее как энергичную, творческую, целеустремленную личность, подлинного энтузиаста своего дела, ответственного, доброго и отзывчивого человека.

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким. Добрая память о Екатерине Владимировне Лоншаковой навсегда останется в наших сердцах!


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Сегодня в 12:11, просмотров: 196, комментариев: 0


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