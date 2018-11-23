​Рудион по пятницам: сургутский выпуск

Сургут в этом году полностью избавится от балков. Наконец-то они станут прошлым! Радуемся мы вместе с главой города Вадимом Шуваловым. И вместе с этим переживаем за то, без чего еще может остаться Сургут.

Например, уже точно известно, что один из старейших торговых центров города закроется до конца 2018-го. Многим жаль.

Но если мебель можно найти, где купить, то найти место для того, чтобы доживать по-человечески не так уж просто. А хоспис «Золотое сердце», расположенный в Сургуте, находится на грани закрытия. Сотрудники клиники, единственной в округе, где профессионально и бесплатно оказывающая паллиативную помощь, обращается во всевозможные инстанции через письма и личные встречи. Губернатор Югры Наталья Комарова не в курсе сложившейся ситуации. Корреспонденту siapress.ru она сказала, что знает о проблемах в каком-то хосписе, где оказывали услуги чуть ли не на дому, но не помнит название, так что может ошибаться.



Палата стационарного отделения в хосписе «Золотое сердце», фото Ирины Швец

Также на грани банкротства единственная сургутская аптека, которая делает лекарства.

Еще один вопрос, касающийся большинства горожан, общественный транспорт - который власти всеми силами оптимизируют. Для этого планируют внедрить комплексную систему организации дорожного движения. Мы рассчитываем, что «оптимизация» не равно «сокращение».

И к культурным новостям. Активисты Сургута всерьез задумались о том, как закрыть подросткам доступ в концертам, «содержащим нецензурную лексику и материалы, наносящие вред развитию ребенка». Чтобы обсудить этот вопрос молодогвардейцы организуют круглый стол. По его итогам планируют создать схему, которая устроить и общественность, и организаторов концертов, а также не допустит волны негатива, которая поднялась из-за выступлений в городе Элджея и Егора Крида.

Последнего, кстати, не пустили в Ледовый дворец спорта. Нас заверили, что дело не в его репертуаре, а в важном документе - «паспорте безопасности». Хочется верить, а не просыпаться каждое утро с ожиданием, что сегодня нас ждет еще больше ада.

Еще про молодежь. Сургутским студентам не достался недострой «Газпром переработки». Городские депутаты приняли решение подготовить участок земли для строительства кампуса в пойме Оби.

А в Югре начали добывать больше нефти.

О других достижениях округа завтра, 24 ноября, расскажет губернатор Наталья Комарова. Эфир в 12.00.

Ну и видео для внимательных: найди трех человек в сетке. Кадры взлетающих с территории Кремля военных вертолетов - самые обсуждаемые видео последних двух дней. Пользователи соцсетей разглядели на платформе, которую нес один из вертолетов, три фигуры, похожие на человеческие. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что это обычные учения. А военный аналитик Виктор Литовкин рассказал Федеральному агентству новостей, что сотрудники ФСО испытывали универсальную подвесную платформу для перевозки людей и грузов.