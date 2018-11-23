16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,6664   EUR  74,9385  

Единственная сургутская аптека, которая делает лекарства, находится на грани банкротства

Учреждение несет многомиллионные убытки

Центральная аптека Сургута убыточна, а ее сотрудникам не выплачивают зарплату. Это выяснилось во время заседания комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу городской думы. Убыток аптеки на данный момент составляет порядка семи миллионов рублей, и улучшение ситуации крайне маловероятно. Причина проста – муниципальное учреждение не способно конкурировать с крупными федеральными сетями на рыночных условиях. Об этом прямо заявил председатель комитета по управлению имуществом городской администрации Сергей Пешков.

«Аптека вынуждена закупать товар по более высокой цене по сравнению с федеральными сетями, поскольку приобретает недостаточно большие партии лекарств, – объясняет Сергей Пешков. – По этой причине аптека не может снижать цены и проводить акции, из-за чего конкуренция с сетями невозможна. Пытались открывать отдельный киоск, но это не помогло. Аптека приобретала лицензии на выпуск новых препаратов и участвовала в закупках, которые проводили лечебные учреждения города. Меры оказались неэффективны».

Для снижения убытков последовательно сокращался штат сотрудников, с 59 человек в 2014 до 33 человек в 2018 году. Убыточен и главный актив учреждения – рецептурный отдел, который за девять месяцев 2018 года оказался в «минусе» почти на три миллиона рублей. На финансовое положение аптеки давят и расходы на содержание большой торговой площади – больше 1400 квадратных метров, на которые уходит пять миллионов рублей в год коммунальных платежей. Очевидный выход в таком положении – сдать в аренду лишние метры, по словам все того же Сергея Пешкова, не вызвал энтузиазма среди потенциальных арендаторов. А раз желающих нет, то в администрации предложили пойти по простому пути – продать часть торговых площадей.

Во всей этой ситуации у депутатов думы возник справедливый вопрос: почему проблема убыточности Центральной аптеки до сих пор не решена, если впервые об этом заговорили почти два года назад? Собранный в прошлом месяце совет директоров учреждения, в который входят сотрудники администрации города, так и не принял никакого решения по продаже торговых площадей. Меж тем, сотрудники аптеки не получили зарплату за октябрь.

«Фактически и юридически все упирается в действия совета директоров аптеки. Единственный способ, чтобы сотрудники учреждения получили зарплату – продать часть имущества. А вы в курсе, что работники уже написали обращение в адрес губернатора? Положение, на самом деле, чрезвычайно серьезное, а крайним оказывается совет директоров, который никак не может принять решение», – прокомментировал ситуацию заместитель председателя думы Артем Кириленко.

Сейчас речь идет уже о банкротстве аптеки – есть предписания судов на выплату долгов на сумму пять миллионов рулей. Если в течение месяца задолженность погашена не будет, то центральная аптека будет закрыта вместе с рецептурным отделом. Фактически городские власти оказались прижаты к стенке обстоятельствами, и никакого другого варианта, кроме продажи минимум части торговых площадей и сохранения лишь рецептурного отдела с небольшим пунктом выдачи лекарств, уже нет. Во всяком случае, в городской думе пообещали, что будут контролировать ситуацию.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:48, просмотров: 161, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Будулай Алмазов
не нравится
Сегодня в 19:06
Вот не надо набрасывать про разоряющиеся аптеки, нехватку автобусов, развязок, школ, садиков и т.д. Городу нужен кампус и прорывные идеи. А уже с их помощью разберемся с теплыми остановками, стоянками возле поликлиник и прочей мещанской мелочевкой. На звезды смотреть надо, а не под ноги. Сарказмъ.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Рудион по пятницам: сургутский выпуск

​Рудион по пятницам: сургутский выпуск
Дело не в репертуаре
Ева Рудион Сегодня в 18:30
52 0
​«В суицидальных мыслях я не сяду рисовать милых животных. Это фальшь»

​«В суицидальных мыслях я не сяду рисовать милых животных. Это фальшь»
Интервью с художником, культурным обозревателем и автором выставки «Коты и ты» Надей Макаренко
Анастасия Якупова Сегодня в 18:48
157 0
Единственная сургутская аптека, которая делает лекарства, находится на грани банкротства

Единственная сургутская аптека, которая делает лекарства, находится на грани банкротства

Учреждение несет многомиллионные убытки
Артем Мазнев Сегодня в 17:48
159 1
​В Белом Яре открылся первый в Югре скалодром, соответствующий международным стандартам // ФОТО

​В Белом Яре открылся первый в Югре скалодром, соответствующий международным стандартам // ФОТО
Анастасия Якупова 22 ноября в 17:13
475 0
В Думе Сургутского района пришли к компромиссному решению в проблеме нехватки площадей для творческой деятельности в Сытомино

В Думе Сургутского района пришли к компромиссному решению в проблеме нехватки площадей для творческой деятельности в Сытомино
Иван Назаров 22 ноября в 16:13
402 1
За свою трудовую жизнь Солохин построил 5 тысяч 430 мостов

За свою трудовую жизнь Солохин построил 5 тысяч 430 мостов
Дума Сургутского района 22 ноября в 11:52
393 0
​Единственный в Югре хоспис «Золотое сердце» обратился за помощью к власти округа

​Единственный в Югре хоспис «Золотое сердце» обратился за помощью к власти округа
Губернатор Наталья Комарова не знает о проблемах медицинского центра
Анастасия Якупова 22 ноября в 10:03
639 5
Сургутяне должны знать

Сургутяне должны знать
Вадиму Шувалову было порекомендовано рассмотреть предложение о кадровых решениях. Здесь подразумевается освобождение от тех его сотрудников, которые стали сегодня главными раздражающими факторами для сургутян
Атанас Атанасов, член Союза журналистов России, председатель Сургутского Болгарского землячества 22 ноября в 09:35
1086 10
Недострой «Газпром переработки» в Сургуте может превратиться в научно-исследовательский центр

Недострой «Газпром переработки» в Сургуте может превратиться в научно-исследовательский центр
С соответствующим предложением обратился местный бизнесмен Владимир Самборский к губернатору Югры Наталье Комаровой
Константин Шперлинг 21 ноября в 16:55
1333 55
​А в небе бродит его планета

​А в небе бродит его планета
29 августа 2018 года Почётному гражданину Сургута, района и ХМАО Валентину Солохину исполнилось 85 лет
Людмила Захарова 21 ноября в 16:36
2677 0
​Почему уличные протесты против пенсионной реформы пошли на спад и причем здесь КПРФ

​Почему уличные протесты против пенсионной реформы пошли на спад и причем здесь КПРФ
Константин Анисимов, координатор движения «Левый фронт» по Среднему Уралу 21 ноября в 15:22
534 1
​Топ-5 самых нелепых пожаров в Югре

​Топ-5 самых нелепых пожаров в Югре
Жилища губят необычные рецепты и ритуальные обряды
Ева Рудион 21 ноября в 15:00
405 0
Светлая память талантливому строителю и патриоту родного края

Светлая память талантливому строителю и патриоту родного края
Администрация города Сургута 21 ноября в 14:46
428 0
Валентин Федорович Солохин был по-настоящему предан своему делу

Валентин Федорович Солохин был по-настоящему предан своему делу
Администрация Сургутского района 21 ноября в 14:30
426 0
Сургутские спортсмены: «Никакого понимания с ним нет и не будет. Человек неконтактный»

Сургутские спортсмены: «Никакого понимания с ним нет и не будет. Человек неконтактный»
Интервью с тренерами городских спортшкол о конфликте с начальником управления физической культуры и спорта Сургута Шамилем Лукмановым
Артем Мазнев 21 ноября в 13:18
1197 8
Ушел из жизни человек, который был легендой

Ушел из жизни человек, который был легендой
Дума города Сургута 21 ноября в 11:48
317 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика