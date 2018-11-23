Единственная сургутская аптека, которая делает лекарства, находится на грани банкротства

Центральная аптека Сургута убыточна, а ее сотрудникам не выплачивают зарплату. Это выяснилось во время заседания комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу городской думы. Убыток аптеки на данный момент составляет порядка семи миллионов рублей, и улучшение ситуации крайне маловероятно. Причина проста – муниципальное учреждение не способно конкурировать с крупными федеральными сетями на рыночных условиях. Об этом прямо заявил председатель комитета по управлению имуществом городской администрации Сергей Пешков.

«Аптека вынуждена закупать товар по более высокой цене по сравнению с федеральными сетями, поскольку приобретает недостаточно большие партии лекарств, – объясняет Сергей Пешков. – По этой причине аптека не может снижать цены и проводить акции, из-за чего конкуренция с сетями невозможна. Пытались открывать отдельный киоск, но это не помогло. Аптека приобретала лицензии на выпуск новых препаратов и участвовала в закупках, которые проводили лечебные учреждения города. Меры оказались неэффективны».

Для снижения убытков последовательно сокращался штат сотрудников, с 59 человек в 2014 до 33 человек в 2018 году. Убыточен и главный актив учреждения – рецептурный отдел, который за девять месяцев 2018 года оказался в «минусе» почти на три миллиона рублей. На финансовое положение аптеки давят и расходы на содержание большой торговой площади – больше 1400 квадратных метров, на которые уходит пять миллионов рублей в год коммунальных платежей. Очевидный выход в таком положении – сдать в аренду лишние метры, по словам все того же Сергея Пешкова, не вызвал энтузиазма среди потенциальных арендаторов. А раз желающих нет, то в администрации предложили пойти по простому пути – продать часть торговых площадей.

Во всей этой ситуации у депутатов думы возник справедливый вопрос: почему проблема убыточности Центральной аптеки до сих пор не решена, если впервые об этом заговорили почти два года назад? Собранный в прошлом месяце совет директоров учреждения, в который входят сотрудники администрации города, так и не принял никакого решения по продаже торговых площадей. Меж тем, сотрудники аптеки не получили зарплату за октябрь.

«Фактически и юридически все упирается в действия совета директоров аптеки. Единственный способ, чтобы сотрудники учреждения получили зарплату – продать часть имущества. А вы в курсе, что работники уже написали обращение в адрес губернатора? Положение, на самом деле, чрезвычайно серьезное, а крайним оказывается совет директоров, который никак не может принять решение», – прокомментировал ситуацию заместитель председателя думы Артем Кириленко.

Сейчас речь идет уже о банкротстве аптеки – есть предписания судов на выплату долгов на сумму пять миллионов рулей. Если в течение месяца задолженность погашена не будет, то центральная аптека будет закрыта вместе с рецептурным отделом. Фактически городские власти оказались прижаты к стенке обстоятельствами, и никакого другого варианта, кроме продажи минимум части торговых площадей и сохранения лишь рецептурного отдела с небольшим пунктом выдачи лекарств, уже нет. Во всяком случае, в городской думе пообещали, что будут контролировать ситуацию.