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Утопая в антиутопии

Каждое утро просыпаешься с ожиданием, что сегодня нас ждет еще больше ада

Газета «Коммерсант» утверждает, что российская таможня проверяет книги, купленные в зарубежных интернет-магазинах. Ищут в них «пропаганду определенных взглядов», угрозу для «нравственности» и «экономических интересов России». Борьба с книгами вообще давняя забава человечества, так что наши таможенники тут не первые. Не берусь обсуждать, насколько информация «Коммерсанта» достоверна, но допустим, что так оно и есть. Вторая новость сомнений уже не вызывает – рэпер Хаски был арестован в Краснодаре после срыва его концерта (как говорят, под давлением властей). Он тоже что-то там нехорошее пропагандировал в своих песнях. Это не первая скандальная отмена выступлений рэп-исполнителей в России, но в последнее время их становится все больше. Сургут эта напасть тоже не миновала (выступления Крида и Элджея в городе могут и не увидеть). Российская власть, похоже, решила повоевать с рэпом. Благородное начинание, ничего не скажешь. А главное — достойный выбор противника. Будем потом читать сводки с фронтов музыкальной войны.

Кстати, о войнах. В Госдуме тут вспомнили об одной, афганской. Шла она десять лет, была глупой авантюрой, закончилась ничем и подорвала и без того не самую крепкую экономику СССР. Это, кстати, не мои выводы, а Съезда народных депутатов, который прошел в декабре 1989 года. Они тогда осудили вторжение советских войск в Афганистан. Но спустя 29 лет уже в российском парламенте посчитали, что решение Съезда народных депутатов было неправильным, и надо бы его отменить. А вторжение в Афганистан стоит признать верным и соответствующим нормам международного права. Чудно, но я предлагаю пойти еще дальше. Например, отменить решение XX съезда 1956 года, а сталинские репрессии признать соответствующими нуждам страны.

Это, чтобы вы понимали, новости последних двух дней. Что самое смешное, — каждое утро просыпаешься с ожиданием, что сегодня нас ждет еще больше ада. Значит, уже выработалась привычка, а за ней последует и принятие реальности. Так и окажемся в антиутопии.


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Сегодня в 18:16, просмотров: 248, комментариев: 3


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Комментарии:
Серж
не нравится
Сегодня в 19:09
В каждом предложении - лукавство и притягивание за уши. Любимый выверт наших либералов. Вот сенатор Лахова недавно неуклюже выразилась. Но сказал-то правду. Да мы все всегда удивляемся оптимизму и любви к жизни и людям наших ветеранов. Но какой-то блогер Варламов уже написал в Эхо, что Лахова сравнила 18-летнее правление Путина с гитлеровской оккупацией. Вот так делаются фейки. У вас что в голове, Артём?
tdn
не нравится
Сегодня в 19:50
Канеш, нет страшнее врага для родины, окромя либерала. А лахудра сказала правду, и другая лахудра тоже правду сказала что мол родина не просила вас рожать, тебя тоже Серж, кстати.
444 Серж
не нравится
Сегодня в 20:37
Что за уши-то притянуто? Что фейк? С рэпом власть не воюет? Афганскую войну не пытается реабилитировать вместе с остальным совком? Лично вы, гордо называющий себя сталинистом и путинистом, разве не объявляете во всеуслышание, что сталинские репрессии соответствовали нуждам страны? Так что, ничего за уши не притянуто. Вам просто этот путинский адок по душе. Вот, вы, будучи не в состоянии ничего из написанного оспорить, и решили перейти на личность Артема в своем фирменном хамском стиле, выдавив из себя сакраментальный вопрос про содержимое головы.

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