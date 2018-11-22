Утопая в антиутопии

Газета «Коммерсант» утверждает, что российская таможня проверяет книги, купленные в зарубежных интернет-магазинах. Ищут в них «пропаганду определенных взглядов», угрозу для «нравственности» и «экономических интересов России». Борьба с книгами вообще давняя забава человечества, так что наши таможенники тут не первые. Не берусь обсуждать, насколько информация «Коммерсанта» достоверна, но допустим, что так оно и есть. Вторая новость сомнений уже не вызывает – рэпер Хаски был арестован в Краснодаре после срыва его концерта (как говорят, под давлением властей). Он тоже что-то там нехорошее пропагандировал в своих песнях. Это не первая скандальная отмена выступлений рэп-исполнителей в России, но в последнее время их становится все больше. Сургут эта напасть тоже не миновала (выступления Крида и Элджея в городе могут и не увидеть). Российская власть, похоже, решила повоевать с рэпом. Благородное начинание, ничего не скажешь. А главное — достойный выбор противника. Будем потом читать сводки с фронтов музыкальной войны.

Кстати, о войнах. В Госдуме тут вспомнили об одной, афганской. Шла она десять лет, была глупой авантюрой, закончилась ничем и подорвала и без того не самую крепкую экономику СССР. Это, кстати, не мои выводы, а Съезда народных депутатов, который прошел в декабре 1989 года. Они тогда осудили вторжение советских войск в Афганистан. Но спустя 29 лет уже в российском парламенте посчитали, что решение Съезда народных депутатов было неправильным, и надо бы его отменить. А вторжение в Афганистан стоит признать верным и соответствующим нормам международного права. Чудно, но я предлагаю пойти еще дальше. Например, отменить решение XX съезда 1956 года, а сталинские репрессии признать соответствующими нуждам страны.

Это, чтобы вы понимали, новости последних двух дней. Что самое смешное, — каждое утро просыпаешься с ожиданием, что сегодня нас ждет еще больше ада. Значит, уже выработалась привычка, а за ней последует и принятие реальности. Так и окажемся в антиутопии.