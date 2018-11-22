​В Белом Яре открылся первый в Югре скалодром, соответствующий международным стандартам // ФОТО

Сегодня, 22 ноября, в поселке Белый Яр открылся первый в Югре скалодром, соответствующий международным стандартам.
Стоимость создания спортивного комплекса составляет более одиннадцати миллионов рублей.
Основная часть средств была выделена из окружного бюджета, при этом часть суммы, а именно два миллиона рублей, была затрачена из бюджета муниципалитета.
Профессионально заниматься на скалодроме будут дети от пяти лет из Сургута и Сургутского района. «Начиная с 2019 года, мероприятия окружного масштаба будут проводиться на данном спортивном объекте», — заявила Лариса Касаджик, начальник отдела физической культуры, спорта и туризма Сургутского района, прибывшая на открытие.
На мероприятии, помимо чиновников, присутствовали тренера, родители и юные спортсмены.
«Раньше у нас не было достаточно крупного скалодрома для занятий, как и соответствующих стандартам трасс для тренировок. Теперь, готовясь к соревнованиям, мы сможем профессионально оценивать свои возможности и показывать более высокие результаты даже на международном уровне», — пояснил корреспонденту портала siapress.ru скалолаз-перворазрядник Иван Абрамов.
Фото А. Онопы.
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