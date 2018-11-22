В Думе Сургутского района пришли к компромиссному решению в проблеме нехватки площадей для творческой деятельности в Сытомино

В Думе Сургутского района ищут компромиссное решение по проблеме нехватки площадей для детских кружков в Сытомино. Сейчас секции дополнительного образования вынуждены делить одно здание с администрацией поселения. Как выход из ситуации рассматривался вариант, чтобы переселить из центра досуга и творчества (ЦДиТ) чиновников в бывший магазин «Уют», но кирпичная постройка находится в аварийном состоянии и нуждается в серьезном ремонте. Переезд администрации Сытомино в отремонтированное здание магазина «Уют» могло бы решить проблему. На имя председателя Думы Анатолия Сименяка, который, кстати, в начале октября побывал в Сытомино и обсуждал сложившеюся ситуацию с местной властью и руководством ЦДиТ лично, даже поступило обращение от совета депутатов поселения. В нем они одобрительного высказались о проекте реконструкции «Уюта», попросив содействия у народных избранников Сургутского района. Этот же путь решения поддержал и глава Сытомино Вячеслав Парначев, который высказал свою точку зрения при обсуждении данного вопроса на депутатских комиссиях. Но во время этого заседания 16 ноября стало ясно, что у процесса есть масса подводных камней.

Вопреки развалине

Так заместитель главы Сургутского района Юлия Маркова рассказала, что здание магазина находится в плохом состоянии, его реконструкция может быть нецелесообразна и поэтому администрация предлагает иной вариант: построить в Сытомино спорткомплекс.

«Уют» — это фактически, полуразрушенное здание. Там выбиты все окна, а кирпич пришел в негодность. Мы вместе с главой поселения Сытомино проводили осмотр здания и приняли решение, что нет смысла вкладывать огромные деньги в магазин «Уют», начиная с проектной документации и заканчивая самими работами. Строительство спорткомплекса в Сытомино может закрыть проблемы нехватки площадей, и из ЦДиТ уйдут все кружки и секции. Таким образом, администрации поселения не придется переезжать в другое место», – объяснила Юлия Маркова.

Однако у депутатов на данный счет иное мнение. Так, народные избранники, не уверены, удастся ли обеспечить финансирование строительства спорткомплекса в Сытомино. Предполагается, что необходимые для этого средства, около 50 миллионов рублей, могут предоставить недропользователи и бюджет округа, но пока никакой определенности по этому вопросу нет. А у муниципального бюджета таких свободных денег на данный момент не имеется. В то же время, как стало известно во время заседания, на ремонт магазина «Уют» требуется, по предварительной оценке, всего лишь семь миллионов рублей против 50 миллионов, которые необходимо изыскать из различных источников на строительство нового спортобьекта.

Очередной осмотр

По словам представителей администрации района, для того, чтобы принять решение о судьбе здания, необходимо провести комплексный осмотр и экспертизу магазина. Для этого придется нанимать соответствующих специалистов, услуги которых надо будет оплачивать из бюджета. Тем не менее, депутаты посчитали, что проще и дешевле все же освободить один этаж в здании ЦДиТ, а сотрудников поселковой администрации перевести в отремонтированный магазин «Уют», чем построить большой спорткомплекс. Кроме того, это ускорит процесс решения проблемы.

Ранее экспертизу здания проводило управление капитального строительства (УКС) Сургутского района, но, как выяснилось во время заседания, результат осмотра магазинами чиновниками не может стать основанием для проведения ремонта. У депутатов ожидаемо возник ряд вопрос.

«В прошлый раз нам сказали, что УКС провел экспертизу и здание можно восстановить за семь миллионов рублей. Сегодня вдруг выяснилось, что УКС не является тем органом, который может проводить такую экспертизу и нужно нанимать стороннюю организацию. Мы вернулись к тому, с чего начали. Наш УКС, похоже не в состоянии проводить экспертизы, а депутатов ввели в заблуждение», – возмутился председатель Думы Анатолий Сименяк.

По результатам дискуссии, на депутатской комиссии удалось выработать компромиссное решение. Депутаты внесли его в рекомендации по исходу обсуждения данного вопроса, который рассматривали в рамках проверки протокольных поручений. Таким образом, председатель Думы поручил администрации района проработать вариант строительства нового здания. По словам Анатолия Сименяка, решением может стать применение быстровозводимых конструкций.

«Для нас главное – прислушаться к мнению жителей Сытомино. Хотят ли спортзал, корт или им нужны свободные помещения для кружков и секций. Поэтому мы приняли решение продлить поручение Думы и продолжить работу над проектом, – объясняет Анатолий Сименяк. – Есть вариант со строительством нового здания на месте магазина из быстровозводимых блоков. Естественно, за сумму, которая будет приемлема для муниципального бюджета».

Итоги своей работы чиновники должны представить депутатам в марте 2019 года. Тогда и станет ясно, будет ли проведен ремонт магазина «Уют» или для администрации Сытомино придется построить новое здание. Это был один ключевых моментов на депутатской комиссии Думы Сургутского района. На заседании народные избранники вернулись к контролю 19 протокольных поручений. У 18 истек срок исполнения.