Светлая память Валентину Федоровичу Солохину. Еще при жизни он стал человеком – легендой. Сердце главного мостостроителя Ханты-Мансийского автономного округа остановилось 20 ноября 2018 года.

За свою трудовую жизнь Солохин построил 5 тысяч 430 мостов! Больших и маленьких, как он сам говорил. Особенно гордился "внеклассными" - это мосты, которые превышают установленную нормативом длину (таких было 23).

Валентин Федорович был удивительным человеком. Производственник-трудяга, с огромной самоотдачей, высокообразованным и интеллектуальным, добродушным и отзывчивым. Доктор технических наук, он написал 9 научных статей. Читал наизусть Пушкина, Лермонтова, Твардовского. За огромный вклад в развитие нашей территории он награжден множеством наград. Почетный гражданин Сургутского района и города Сургута, Почетный гражданин ХМАО, Заслуженный строитель РФ.В августе этого года ему исполнилось 85 лет...