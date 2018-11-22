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​Единственный в Югре хоспис «Золотое сердце» обратился за помощью к власти округа

Губернатор Наталья Комарова не знает о проблемах медицинского центра

Палата стационарного отделения в хосписе «Золотое сердце»
Палата стационарного отделения в хосписе «Золотое сердце»

Единственный в Югре хоспис «Золотое сердце», расположенный в Сургуте, находится в затруднительном положении — учреждение на грани закрытия. Источники, близкие к руководству центра, заявляют, что из-за конфликта Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Югры требует через суд взыскания многомиллионных сумм. «В 2016 году у центра сократилось финансирование на 40 процентов. В тоже время прошла стандартная проверка фонда и учреждению предъявили нецелевое расходование средств. Причем нарушения были найдены в документах за прошлые годы, — пояснил сотрудник центра нашему изданию в личном разговоре. — Сейчас медицинскому центру сократили финансирование от фонда ОМС, поэтому и учреждение не может оплатить скопившиеся суммы».

По словам инсайдера, средства, выделенные учреждению, тратились исключительно на нужды клиники.

Однако из-за отсутствия четкого законодательства в сфере паллиативной помощи в первые годы работы центра («Золотое сердце» работает с 2012 года), хоспис работал по рекомендациям Минздрава, которые отличаются от текущих нормативных актов.

«Условно, Министерство здравоохранение рекомендует создание молельной комнаты. Часть необходимых вещей больница собрала самостоятельно, но что-то докупалось из средств бюджета. Нормативные акты, по которым работает ТФОМС, не подразумевают обустройство религиозных помещений, а они появились позже»,— делится источник СИА-ПРЕСС.

Сейчас, единственная клиника округа, профессионально и бесплатно оказывающая паллиативную помощь, обращается во всевозможные инстанции через письма и личные встречи. Представители некоммерческого медучреждения уже общались с сотрудниками департамента здравоохранения Югры, а также говорили о проблеме в режиме видео-конференц-связи с губернатором округа.

Отметим, что в 2016 году Наталья Комарова стала лауреатом премии «Импульс добра» в номинации «За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства», в том числе благодаря сургутскому хоспису.

Однако беседуя с корреспондентом портала siapress.ru после большой пресс-конференции, состоявшейся 15 ноября,

Наталья Комарова заявила, что не в курсе сложившейся ситуации — она знает о проблемах в каком-то хосписе, где оказывали услуги чуть ли не на дому, но не помнит название, так что может ошибаться.

Вопрос дальнейшего развития и работы уникального окружного медцентра остается открытым — если долги не будут погашены до конца года, «Золотое сердце» не сможет участвовать в конкурсе на финансирование депздрава Югры. Но департамент может продлить уже существующий договор с хосписом (юридически это не составит проблем), и тогда учреждение продолжит работу в прежнем режиме. На сегодняшний момент, по словам сотрудников клиники, окружной депздрав отказывается идти на встречу социальному бизнесу. Если конфликт не будет урегулирован, Югра лишится партнерства с паллиативным центром, а более 90 тяжелобольных окажутся без необходимой помощи специалистов.

Фото И. Швец.


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Сегодня в 10:03, просмотров: 379, комментариев: 5


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 10:13
Надо
меньше
воровать
Андрей Захаров
не нравится
Сегодня в 11:02
Заведение отличное, нужно грамотного специалиста, который знает нормативные акты
Швондер
не нравится
Сегодня в 11:25
Ну, или Атанасова нормально долечить было
Сергей Крыжановский
не нравится
Сегодня в 11:55
Золотое сердце - отличный хоспис и на все 100% соответствует своему названию ! Когда моему папе нужна была помощь , я обратился в данный хоспис и встретил там очень отзывчивых и неравнодушных людей, профессиональных сотрудников. Вся помощь моему папе была оказана совершенно бесплатно, чего не скажешь о хвалёных и разрекламированных на телевидении и центральной прессе государственных медицинских учреждений. Уважение и поклон руководству и персоналу данного хосписа!
Атанас Атанасов
не нравится
Сегодня в 12:31
Так получилось, но мне пришлось быть пациентом этого медицинского заведения. По отношению персонала и обслуживания претензий у меня нет. Конечно, жить в одной палате с безнадежно больными, один из которых, молодой человек, моложе тридцати, который не был уже в состоянии уже перевернуться в койке, очень гнетущее состояние. Но и для персонала тоже "не сахар".
"Золотое сердце" надо сохранять., это безусловно. Другое дело, что меня недобросовестные люди туда "впыхнули", но хоспис в этом ни при чем.

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