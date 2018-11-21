Посторонним вход воспрещен

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А вы поддерживаете межсоседские войны?

С каждым годом сургутяне становятся все более грамотными в коммунальной сфере: организовывают всевозможные объединения жильцов для самоуправления, знают, как через общее собрание провести ту или иную инициативу, определяют, куда в первую очередь нужно потратить средства, куда написать, чтобы «пнуть» нерасторопных или несговорчивых коммунальщиков и так далее.

Иногда какие-то решения крайне раздражают соседей из менее активных домов. Вот пара случаев, последний из которых — наисвежайший.

Чаще всего война разгорается из-за шлагбаумов. Ведь когда один дом ставит ограждения, у другого уменьшается количество парковочных мест, и в некоторых случаях исчезает возможность сквозного проезда. Так было и с домом на Крылова, 47/1. А через дорогу, в 42 мкр., жильцы более «дорогих» домов ополчились на жильцов Сибпромстроя, которые в поисках свободного парковочного места нередко заезжали в чужие угодья.

В одном из дворов на Киртбая жильцы тоже не поделили парковку: одни установили на своей территории «лягушки» — специальные ограничительные конструкции, а вторым это показалось незаконным.

Однажды ко мне за помощью обратился житель дома в районе «Строитель». Его возмутило то, что на построенную им и соседями горку во дворе стали приходить дети из близлежащих дворов, и как их выгнать законно — он не знал.

А в последнее время в сети активно обсуждают закрытую детскую площадку в ЖК «4 сезона». Попасть в нее могут только жильцы по специальным ключам. Остальных же восвояси отправляет консьерж. В итоге «чужаки» могут попасть туда или с помощью хитрости (делая дубликаты ключей), или рискуя здоровьем, перелезая через высокий забор.

Вроде бы, все понятно: общедомовая собственность, как хотим, так и распоряжаемся. И я одобряю такой подход только с точки зрения решения проблемы парковки или сквозного проезда. Но запрещать соседским детям играть на горке или детской площадке, даже с учетом того, что за их содержание платят только жители дома, на чьей территории она располагается… С другой стороны, у одной моей знакомой есть частный дом, во дворе которого стоит прекрасная детская площадка, а летом — надувной бассейн. И все ребятишки в округе приходят к ее детям, играют вместе.

А вам какой подход ближе: сделать стол шире или забор выше?


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Сегодня в 17:01, просмотров: 225, комментариев: 3


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Комментарии:
tdn
не нравится
Сегодня в 17:38
А почему это у жителей дома 47/1 должна болеть голова куда поставят свой железный хлам жители бараков Старожука? И проезд сквозной правильно они закрыли, а то устроили там магистраль умники которые направо поворачивают. Машины эти с бараков, кстати, как тараканы расползаются по всему микрорайону, все кто могут ставят шлагбаумы, не только 47/1, что правильно. Детей на горку не пускать, глупость, конечно. Но с другой стороны, учитывая контингент населяющий бараки, я бы тоже подумал, а пускать ли их детей на свою игровую площадку.
Моби
не нравится
Сегодня в 18:01
"Но запрещать соседским детям играть на горке или детской площадке" - а потому, что нормальные родители оплатили нормальную детскую площадку, а ненормальные халяву ищут. Может тогда соседским детям велосипед свой отдать, ну а чо?
Моби
не нравится
Сегодня в 18:03
"А вам какой подход ближе: сделать стол шире или забор выше?" - подход такой - выбирая жилье, думай потом, куда свой хлам поставить и где ребенка выгуливать. За тебя никто не должен думать.

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