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Недострой «Газпром переработки» в Сургуте может превратиться в научно-исследовательский центр

С соответствующим предложением обратился местный бизнесмен Владимир Самборский к губернатору Югры Наталье Комаровой

Недостроенное здание ООО «Газпром переработка» на проспекте Ленина, 1 в Сургуте может быть использовано как основа для создания научно-технологического центра развития Югры — так называемого научного кампуса. С соответствующим предложением обратился предприниматель и активный гражданин Владимир Самборский к губернатору Югры Наталье Комаровой.

На данный момент существует идея, согласно которой кампус хотят возвести на берегу Оби.

«Если говорить откровенно, то это «два в одном». Уверен, будет вот такое совпадение: одновременно с кампусом начнется строительство очередного «мирового» торгового центра, (наверное, «Нью-Сургут-Молл». Ведь торговых центров, что абсолютно очевидно, остро не хватает в Сургуте). Об этом никто не говорит открыто — информация иногда озвучивается вскользь, но не более того», – рассказал корреспонденту siapress.ru Владимир Самборский.

Безусловно, для реализации существующего проекта необходимо юридически оформить землю, что очень непросто. Однако если преследовать главную цель проекта – создание научно-технологического центра развития Югры, (а это уже было утверждено распоряжением правительства ХМАО №19-рп от 19 января 2017 г.) и при этом использовать почти готовое здание «Газпром переработки», то объем работы, необходимой для завершения проекта, значительно сокращается — до 70 процентов. При этом уменьшается и время строительства — до пяти лет.

«Более того, я предложил вариант безвозмездной передачи здания Газпромом, и Наталья Комарова подтвердила, что эта идея прорабатывается. В случае принятия моего предложения, экономия денег может составить миллиарды рублей», — добавляет Владимир Самборский.

Вблизи здания «Газпром переработки», где сейчас находятся дома частного сектора, вероятно, придется построить общежития и другие необходимые помещения.

«Для этого нужно выкупить землю. Да, будет нелегко – это сложнейшие переговоры с населением. Придется предоставить им жилье и выплатить большие деньги в качестве компенсаций, но эти вопросы решаемы. Очевидно, что для этого потребуются деньги, которые, как я считаю, должны предоставить частные инвесторы, если таковые найдутся, – пояснил бизнесмен. – Если бы мы жили в Эмиратах, то через два года центр бы уже функционировал и претворял в жизнь прорывные идеи. У нас же лет пять ушло только на обсуждение этой, в общем неплохой, идеи и еще столько же уйдет на строительство!»

Реализация проекта зависит от двух факторов: от тех, кто будет его курировать, и кто выступит исполнителем.

О стоимости, сроках исполнения и качестве строительства говорить заранее также очень сложно. Но обратить внимание стоит на две цифры, опубликованные URA.RU: для определения концепции кампуса и стоимости его создания была собрана специальная организация – Фонд научно-технологического развития Югры со штатом в десять человек. На их работу за последние два года было выделено суммарно порядка 200 млн рублей. По другим — официальным сведениям — чуть менее 143 млн рублей. Важным моментом является то, что эти деньги дали не на строительство кампуса, а только на расчеты и документационную подготовку.


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Сегодня в 16:55, просмотров: 247, комментариев: 3


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Комментарии:
Будулай Алмазов
не нравится
Сегодня в 17:49
Прорывным идеям необходимы здания соответствующего масштаба? На риторику О.Бендера в Васюках похоже.
Kirill Akincev
не нравится
Сегодня в 19:03
Мне кажется, что идея отличная. Конечно, эксперты ещё должны просчитать стоимость реализации проекта: в центре города земля дороже стоит, чем на отшибе. С другой стороны: уже есть построенное здание с подведенными коммуникациям. Для ГПП содержание недостроя - это тоже накладно, можно передать округу в счёт какой-нибудь налоговой льготы "на благотворительность". Для будущих сотрудников расположение в районе с относительно неплохой транспортной развязкой - тоже плюс. Для жильцов ближайших домов - относительной плюс: кампус будет менее транспортоёмок, чем 25-этажные дома, которые воткнут тут рано или поздно. Ну, и для органичного облика города расположение вполне уместно.
Владимир Трофимович - моё почтение!
Ринат Кадыров
не нравится
Сегодня в 19:34
какой кампус, какие прорывные идеи? не по Сеньке шапка, докажите сначала на что способны, потом уже ярды на кампусы просите

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