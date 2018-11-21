​Почему уличные протесты против пенсионной реформы пошли на спад и причем здесь КПРФ

Эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) пришли к выводу, что в России пройден пик уличных протестов против пенсионной реформы. Выводы содержатся в докладе КГИ «Социально-экономическая и политическая напряжённость в регионах». Аналитики полагают, что пенсионная реформа в дальнейшем может привести к снижению электоральной поддержки действующей власти в регионах.

О том, почему ситуация сложилась именно так, siapress.ru попросило порассуждать координатора движения «Левый фронт» по Среднему Уралу Константина Анисимова.

Поспорить с выводами экспертов КГИ сложно. Спад, действительно, есть. Причин здесь несколько.

Люди выходят на улицы, когда не работают институты взаимодействия власти и народа. А они у нас не работают. Людей не слышат. И не слышат не только в рамках каких-то гражданских процедур, но и, как оказывается, в рамках таких вот протестных моментов, митингов. И люди, которые ждут от этих акций каких-то результатов, увидели, что не действует такой метод на власть при тех условиях, при которых проходят акции.

...сама власть делает против себя больше, чем какая бы то ни была оппозиция

Я считаю, что люди еще раз убедились, что в бессовестности власти - на нее не действует ни законные методы, ни незаконные, ни протесты, ни жесты отчаяния. Ничего власть не воспринимает. И обращение президента в поддержку пенсионной реформы - яркое тому подтверждение.

Сама власть в этой ситуации действует против себя. Как сказал (координатор «Левого фронта») Сергей Удальцов: сама власть делает против себя больше, чем какая бы то ни была оппозиция, своими антинародными реформами и законами, репрессиями, которым подвергаются люди, участвующие в протестных акциях.

Я думаю, что протест переместился из публичной зоны в скрытую, но она и более опасная. Критическая масса копится. Как правильно заметили эксперты, недовольство пенсионной реформой носит отложенный характер. Конечно, это скажется на выборах. И это уже показали местные выборы, где даже КПРФ в два раза увеличила свое присутствие, например, в думе Екатеринбурга. Такая ситуация по всей стране.

...нужно умудриться в рамках жесткой риторики ничего не сделать такого, чтобы это привело к каким-то изменениям.

И здесь, я, с сожалением, вынужден констатировать, что свою отрицательную роль играет и КПРФ, называющая себя главной оппозиционной силой.

Я изнутри наблюдал, как эта партия готовила протестные акции, когда ей было нужно использование этих мероприятий в своих целях, а именно - в предвыборной работе. И потом, когда интерес пропал, как совершенно по-другому они к этой задаче подошли. На федеральном уровне достаточно посмотреть, как в Приморском крае они отказались поддерживать Андрея Ищенко и ему пришлось идти самовыдвиженцем. Как они вопрос с референдумом решали - очень вяло. И многое другое.

Можно сделать такой вывод - они находятся в той зоне, из которой выходить не хотят. С одной стороны, это такая жесткая риторика. С другой, нужно умудриться в рамках этой жесткой риторики ничего не сделать такого, чтобы это привело к каким-то изменениям. Они в этих рамках балансируют, чтобы сохранить избирателя. Я так это воспринимаю, анализируя последние годы. Если бы те возможности, которые есть у КПРФ, не позволили им что-то сделать или довести до конца тот же референдум, можно было бы говорить о другом. Но, когда им это нужно для их внутренних целей, они собирают многотысячные митинги.

Я не зря так много говорю о КПРФ. Все-таки это, действительно, большая сила. Можно было бы сказать - делайте все сами. Трезво оценивая свои возможности, мы стараемся что-то делать сами. Недавно состоялся исполком «Левого фронта», где было принято решение провести всероссийскую акцию по подаче исков в ответ на повышение пенсионного возраста. Приняты и другие инициативы, о которых вы в скором времени услышите.