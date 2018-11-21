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​Топ-5 самых нелепых пожаров в Югре

Жилища губят необычные рецепты и ритуальные обряды

Фото: 86.mchs.gov.ru
Фото: 86.mchs.gov.ru

Только с начала 2018 года в бытовых пожарах в Югре погибли более 20 человек. Статистику приводит пресс-служба СУ СКР по Югре. Следователи отмечают, что чаще всего пожары в жилых домах и квартирах происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности, многие из погибших находились в состоянии алкогольного опьянения.

По просьбе siapress.ru пресс-служба ГУ МЧС по Югре составила топ-5 пожаров, произошедших в округе по самым нелепым причинам.

Наколдовал…

До добра не довело использование открытого огня. 2 февраля этого года пожарные прибыли на вызов в жилой дом по улице Мелик-Карамова в Сургуте. Как позже выяснили дознаватели, собственник квартиры решил провести ритуальный обряд на материальное обогащение. Он поставил горящую свечу на поднос, положил рядом кошелек, полотенце и тканевую прихватку, а сам на некоторое время вышел в ванную. В этот момент свеча упала, загорелся кошелек с денежными купюрами и кухонное полотенце. Почувствовав запах дыма, мужчина вбежал на кухню, увидел огонь и залил его водой. В итоге повреждены купюры в кошельке на сумму более 30 тысяч рублей и кухонное полотенце.

Обед не состоялся…

В декабре 2017 года в Сургуте процесс приготовления пищи стало причиной пожара в квартире. При этом еще пострадала и хозяйка.

Женщина решила приготовить на обед курицу по особому рецепту. Для этого она положила ее в тарелку, облила ее спиртсодержащей жидкостью. Через некоторое время она решила поджечь птицу, но в этот момент произошел хлопок паров той самой жидкости. Хозяйка выбежала в подъезд. Пожарных и «скорую» вызвали соседи. В результате женщина получила ожоги, а на кухне квартиры частично повреждены потолок и кухонный гарнитур.

Смазка велосипедной цепи – процесс пожароопасный…

В этом году в Сургуте произошел еще один курьезный случай. 17 июня поступило сообщение о пожаре в квартире-студии многоквартирного дома. На кухне жилого помещения выгорел натяжной потолок, повреждения получил и кухонный гарнитур, а 39-летний хозяин квартиры с ожогами был доставлен в больницу.

Причиной происшествия, как установили органы дознания, послужила довольно нестандартная ситуация. Мужчине необходимо было смазать велосипедную цепь. Для этого он решил расплавить парафин на электроплите. После того как парафин закипел, он бросил цепь в кастрюлю с жидкостью. Парафин воспламенился. Не успел хозяин опомниться, как огонь уже добрался до потолка. Синтетический материал начал плавиться и падать горящими каплями вниз, которые попали на незадачливого умельца. Как только догорело полотно натяжного потолка, огонь затух, поэтому прибывшим пожарным осталось только констатировать факт возгорания и передать пострадавшего врачам «скорой помощи».

Не удержал…

В январе прошлого года произошел пожар в квартире жилого дома по улице Сутормина в Мегионе. В коридоре обгорели ковровое покрытие, отделка стен, двери туалета и ванной комнаты. А причиной пожара стало масло, которое хозяйка квартиры разогревала на плите, чтобы приготовить ужин… Пока женщина хлопотала на кухне, масло перекалилось, из кастрюли пошел дым. Она открыла крышку и… масло вспыхнуло. На помощь она позвала мужа, который схватил кастрюлю с горящим маслом и попытался вынести ее в подъезд. Но, увы, кастрюлю мужчина не удержал. Горящее масло попало на напольное покрытие и дверь туалета, в результате чего те и загорелись.

Осталась корова без сена…

Из этого же разряда и следующий случай. 5 сентября сообщение о возгорании частной бани поступило в пожарную часть поселка Междуреченский Кондинского района. Когда огнеборцы прибыли на место, оказалось, что горит сено, которое хозяева решили высушить на чердаке бани. Сухая трава воспламенилась от стальной трубы дымохода. Ликвидация пожара у специалистов заняла считанные минуты, баню удалось отстоять, а вот на собственницу строения наложили административный штраф за нарушение правил пожарной безопасности.


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Сегодня в 15:00, просмотров: 143, комментариев: 0


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